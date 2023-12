Maria, Mater Ecclesiae lo spettacolo musicale a Sassuolo

Diversi saranno i protagonisti della serata: la voce di Paola Gassman guiderà un’emozionante drammatizzazione di alcune letture sulla figura di Maria tratte dalle sacre scritture e dai grandi classici del passato.

Alla magia della narrazione si alterneranno travolgenti canti interpretati dal soprano Paola Sanguinetti e dal mezzosoprano Antonella De Gasperi, accompagnati all’arpa da Davide Burani.

Si ricorda che il concerto, organizzato dall’Associazione Culturale Cantieri d’Arte, è ad ingresso libero e gratuito.

PAOLA GASSMAN diplomata nel 1968 all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, si è dedicata quasi esclusivamente al teatro, ad eccezione di alcune sporadiche ma significative apparizioni televisive in commedie e sceneggiati. All’inizio della carriera si ricordano i 3 anni trascorsi nella compagnia “Teatro Libero” diretta da Luca Ronconi che con lo spettacolo “Orlando Furioso” la vide presente in moltissime nazioni europee e negli Stati Uniti, culminando in una importante trasmissione televisiva a puntate. Sempre in quel periodo prese parte agli spettacoli “La tragedia del vendicatore” per la regia di Ronconi e “Cucina” diretta da Lina Wertmuller. Entrò poi nella compagnia Brignone–Pagliai con gli spettacoli “Spettri” di Ibsen e “Processo di famiglia” di Fabbri. È stata inoltre diretta dal padre Vittorio Gassman in spettacoli come “Cesare o nessuno”, “Fa male il teatro” e “Bugie sincere”. Con la ditta teatrale Pagliai–Gassman ha messo in scena molti spettacoli sia nel genere drammatico che in quello comico e brillante. Si ricorda il lungo periodo dedicato a Pirandello: “Liolà”, “Il piacere dell’onestà”, “L’uomo, la bestia, la virtù”, “Ma non è una cosa seria”, e poi ancora “Il bugiardo” di Goldoni, “Il gatto in tasca” di Feydeau, “Scene di matrimonio” di Svevo, “Il mercante di Venezia” e “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare. Ha recitato con registi quali Squarzina, Castri, Bolognini, Piccardi, Sciaccaluga, Ronconi, Maccarinelli, ecc. e tra gli spettacoli più recenti si ricordano il testo “Giobbe” scritto da Papa Giovanni Paolo II, “Spirito allegro” di Coward, “Giù dal monte Morgan” di Miller, “Vita col padre” di Crouse, “Harvey” di Chase, “Ifigenia in Aulide” ed “Elena” di Euripide. Da alcuni con Ugo Pagliai, suo marito, ha voluto dedicarsi sempre più intensamente anche alla poesia e a tutti quei brani che si legano alla memoria ed al repertorio.

PAOLA SANGUINETTI ha effettuato gli studi musicali presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma e li ha proseguiti frequentando corsi di perfezionamento quali l’Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli. Nel 1994 ha vinto il Concorso Nazionale “Mattia Battistini” di Rieti. È stata protagonista di diverse opere liriche, quali La Cambiale di matrimonio di Rossini, L’Elisir d’amore di Donizetti, La Bohème di Giacomo Puccini, debuttata al Teatro Regio di Parma, I Pagliacci di Leoncavallo a New Orleans, la Traviata di Verdi e Le Nozze di Figaro di Mozart a Basilea, Tosca di Giacomo Puccini al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera, Il Tabarro di Puccini al Teatro Politeama Greco di Lecce. Di recente è stata Donna Elvira nel Don Giovanni di Mozart, Desdemona in Otello di Verdi al Teatro Magnani di Fidenza e Leonora ne Il Trovatore al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera. Dal 1997 ha iniziato un’intensa collaborazione con il tenore Andrea Bocelli, esibendosi al suo fianco in innumerevoli concerti nei suoi tour mondiali, ottenendo sempre ottime critiche. Con lui ha registrato per la BBC Radio 2 di Londra un concerto per la trasmissione “Friday Night is Music Night” con la BBC Orchestra diretta dal M° Marcello Rota. Ha interpretato i Carmina Burana di Carl Orff, la Petite Messe Solennelle di Gioachino Rossini”, i Vesperae Solemnes de Confessore e il Requiem in re minore di Mozart. Sotto la direzione del Maestro Romano Gandolfi, con l’Orchestra “I Virtuosi di Praga” e il Prague Chamber Choir ha partecipato all’esecuzione in prima assoluta dell’Oratorio La Divina Provvidenza del compositore contemporaneo Narciso Sabbadini al Teatro Filarmonico di Verona. Svolge inoltre un’intensa attività concertistica principalmente con l’arpista Davide Burani, con “Gli archi Italiani” e con “Il quartetto di Cremona”, ed è stata applaudita protagonista nei teatri italiani, oltre che in Germania, Svizzera, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Spagna.

ANTONELLA DE GASPERI nata a Merano, laureata in Musicologia all'Università di Bologna, diplomata al C.F.P. del Teatro Comunale di Bologna con i Maestri Fulvio Angius e Gigliola Frazzoni è allieva del Maestro Paride Venturi Ha studiato danza classica con la Maestra Helga Kebat. Ha importanti esperienze nella musica jazz, leggera e latino-americana; nella prosa ("Pluto", "Lisistrata", "Gli uccelli" di Aristofane – "L'ultimo viaggio di Mastorna" di Marino Biondi da Federico Fellini – "La quinta donna" di Luciano Sanpaoli e Sergio Zavoli con Luigi Lo Cascio); nella lirica (ruoli solistici in "Traviata", "Trovatore", "Rigoletto", "Elisir d'amore", "Cenerentola", "Angelica", "Tosca", "Cavalleria rusticana"). Nella musica sacra ha affrontato ruoli solistici nel "Gloria" di Vivaldi, nel "Requiem" di Mozart, nella "Petite Messe Solemnelle" e nello "Stabat Mater" di Rossini. Svolge un'intensa attività concertistica. Dal 1992 fa parte della prestigiosa "Compagnia Corrado Abbati", che vanta una media di 150 recite annuali nei più importanti teatri d'Italia. Nei generi operetta, musical, commedia musicale interpreta ruoli di soubrette, soprano, attrice brillante con frequenti collaborazioni con la RAI ("Prima della prima", "Uno mattina") e la registrazione e l'incisione di una collana di CD e DVD dedicati all'operetta.

DAVIDE BURANI concertista e insegnante, ha intrapreso una carriera musicale di ampio respiro esibendosi in prestigiose sedi concertistiche come solista e in formazioni cameristiche. Collabora con l’Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, con la Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, con I Virtuosi Italiani, con l’Orchestra “Bruno Maderna” di Forlì. Si è esibito in prestigiose sedi concertistiche in Italia, in Europa (Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Regno Unito, Irlanda, etc.) e nel mondo (Cina e Giappone). Vincitore assoluto del Concorso Internazionale Music World di Fivizzano nel 2004, ha al suo attivo numerose incisioni discografiche per prestigiose etichette (Velut Luna, La Bottega Discantica, Erga Edizioni Musicali,Edizioni Paoline, MAP), che sono state trasmesse più volte su Rai Radio Tre. Dal 2014 accompagna, assieme al gruppo Italian Opera Chamber Orchestra, il baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali. Insegna Arpa presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.