"A occhi aperti", Mario Calabresi presenta il suo libro al BPER Forum Monzani

«Ci sono fatti, pezzi di storia, che esistono solo perché c'è una fotografia che li racconta», scatti che hanno plasmato così decisamente il nostro immaginario che hanno finito per diventare, in molte occasioni, gli unici «ricordi» che abbiamo di quegli eventi. Mario Calabresi ha raggiunto alcuni dei fotogiornalisti più emblematici degli ultimi anni, chiedendo loro di raccontare i momenti che li hanno definiti: è nato così "A occhi aperti" (Mondadori), un affascinante viaggio non solo nella fotografia, ma negli eventi che hanno fatto la Storia degli ultimi cinquant'anni, che Calabresi presenta al BPER Banca Forum Monzani di Modena domenica 3 dicembre alle 17.30.

I fotografi incontrati da Calabresi hanno accettato di raccontare i momenti che li hanno definiti, perchè il fotogiornalismo, come il giornalismo, è fatto di pazienza, dedizione e costanza: per essere credibili bisogna andare dove i fatti accadono, per vedere, capire e testimoniare. Lo sanno bene Josef Koudelka, che ha documentato la Primavera di Praga del 1968, Don McCullin, testimone dei sanguinosi conflitti in Vietnam e nell'Irlanda del Nord, Steve McCurry, che ha affrontato i monsoni e attraversato l'Afghanistan in macerie, o Gabriele Basilico, che ha immortalato una Beirut distrutta da anni di guerra civile. Il risultato è un saggio dedicato ai capolavori della fotografia contemporanea che oggi torna in una nuova edizione, arricchita dalle esperienze delle fotografe Susan Meiselas e Letizia Battaglia.

Mario Calabresi giornalista e scrittore, dirige la podcast company Chora Media, di cui è uno dei fondatori, ed è autore della newsletter settimanale Altre/Storie (mariocalabresi.it). È stato direttore de «La Stampa» e «la Repubblica». Per Mondadori ha pubblicato: Spingendo la notte più in là (2007), La fortuna non esiste (2009), Cosa tiene accese le stelle (2011), Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa (2015), La mattina dopo (2019), Quello che non ti dicono (2020) e Una volta sola (2022). Nel 2023 ha pubblicato Sarò la tua memoria, il suo primo libro per ragazzi.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito con possibilità di prenotazione sul sito forumguidomonzani.it. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani.