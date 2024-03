Al castello di Levizzano omaggio a Matilde di Canossa

La vita di Matilde, contessa e viceregina d'Italia, fu una vera impresa storica fatta di battaglie, conquiste sociali e mediazione politica. Grazie alla sua intelligenza mediò la storia per creare un vasto consenso e governare, incontrastata, per moltissimi anni. Al castello di Levizzano appuntamento per scoprire la sua storia il primo aprile alle 16. Durante la visita guidata, una suggestiva tematizzazione rende omaggio a Matilde di Canossa, luce splendente nel buio del Basso Medioevo.

La prenotazione è obbligatoria con pagamento online. La visita, che verrà replicata domenica 2 giugno, ha una durata di un'ìora e un qaurto e comprende la visita al Museo Rosso Graspa. È necessario presentarsi nella corte esterna del castello con qualche minuto di anticipo per espletare tutte le procedure di accesso. L'appuntamento è realizzato in colalbroazione con Carlo Maria Pelatti ed Etcetera.