Per l'Immacolata il mercatino di Natale al castello di Montegibbio

Venerdì 8 dicembre in occasione dell'Immacolata si svolgeranno i tradizionali Mercatini di Natale Solidale al castello di Montegibbio. Un'iniziativa nata nel 2016 da un idea di Alfredo Toni, assieme all'impegno dei volontari del Circolo Boschetti e della Parrocchia di San Pietro che nel corso delle edizioni è cresciuta e si è sviluppata.

La giornata è dedicata al sociale infatti le associazioni del territorio avranno la possibilità di farsi conoscere e di poter raccogliere fondi con la vendita di prodotti homemade. Un evento creato inoltre per dare la possibilità di visitare le sale del castello che è aperto solamente in giornate speciali.

Quest'anno il ricavato della giornata del Circolo Boschetti e della Parrocchia verrà donato all'orfanotrofio Casa della Divina Provvidenza per le giovani in Ayos Camerun, per poterlo festeggiare tutti insieme un sereno Natale.

Un ricco programma enogastronomico e musicale, con tante attività e laboratori per grandi e piccini.

Mercatini dell'artigianato e di prodotti gastronomici, musiche, balli, Babbo Natale, polenta e frittelle tutto ciò che scalda il cuore.

Programma

La magia del Natale, il fascino senza tempo della corte del Castello di Montegibbio e un salto nel passato per riscoprire le sue preziose e sempre vive tradizioni. Rievocazioni storiche, musica, buon cibo e tante attività per grandi e piccini, accompagneranno la settima edizione dei mercatini di Natale. Una giornata di festa, storia e cultura, resa unica nel suo genere dall’attiva collaborazione di tante associazioni del territorio e di artigiani locali.

Tutto questo e anche qualcosa di più (ma non si svelano le sorprese), all’appuntamento di Venerdì 8 dicembre a partire già dalle 9 del mattino con la Santa Messa nella Chiesa San Pietro di Montegibbio e le melodie di Monica Guidetti e Andrea Bursi.

Con l’apertura alle 10 dei mercatini, in cui sarà possibile trovare tante idee regalo originali che puntano tutto sul valore del “fatto a mano”, prenderanno il via anche tutte le esibizioni storiche e le visite gratuite tra i saloni e i segreti del Castello, aperto per l’occasione, insieme ad Enrico Rinaldi (prenotazioni sul sito).

Inoltre tante attività a letture per i Bambini. Arriveranno anche i Babbi Natale in vespa, motoraduno in costume da Babbo Natale.

Ore 11.00 Babbo Natale porterà tanti doni per i bambini.

A Montegibbio non si può parlare di storia e cultura se non si mangia qualcosa di buono. Pasta e fagioli, risotto, polenta e salsiccia, sono solo alcuni dei piatti preparati per il pranzo, accompagnati dalla musica della Farmer's Band.

Tutto il giorno Circolo Boschetti cuocerà frittelle, caldarroste e vin brulè. In vendita anche le torte e i dolci preparati dalle resdore di Montegibbio.

Dalle 15 Gypsinduo in concerto con Claudio Ughetti e Gio Stefani Profilo Esaurito "Radici in movimento"

L’acetaia comunale sarà aperta per tutta la giornata così come la mostra fotografica “Montegibbio, tra presente e passato…”, quella dei presepi.

In caso di mal tempo verranno svolte tutte le attività al chiuso.