“Meno mèel ch’ag sòm nuèter” una serata tra risate e dialetto

Proseguono gli appuntamenti con “Music Villa-ge”, la rassegna estiva organizzata dal Centro Giovani Villa Bi a Campogalliano, per due mesi, tra la Villa e il Parco Tien An Men. La proposta di spettacoli e concerti estivi, quest’anno vestita di nuovo intitolata “CAMPO MUSIC VILLA-GE”., si articola in una serie di 10 serate, soprattutto a carattere musicale.

Gli eventi proposti da questa prima edizione hanno sapori diversi; grazie alla collaborazione con la scuola di musica Audiovilla la musica è la protagonista principale, ma vi sono anche serate diverse con altre forme di intrattenimento come una serata di cabaret dialettale, nel mese di luglio, con alcuni componenti della compagnia teatrale "La Vintaròla”.

Tino Casolari, Guido Grazzi, Angela Bassoli e Alfonso Dotti, che si presentano come ‘I Ciocapiat ed la Vintarola’ di Carpi, assicurano risate e e divertimento a chi mercoledi 12 luglio, dalle ore 21,30, sarà al Parco Tien An men a seguirli.

Da anni portano in giro spettacoli dialettali con sketch...monologhi e canzoni..con un unico filo conduttore : la salvaguardia del dialetto.. perche' “se il dialetto dovesse finire molti dei nostri ricordi andranno a finire nel rusco e ci sara' da dividerli..quelli tristi nell'umido e gli altri nell'indifferenziata"

"MENO MEEL CH’AG SOM NUETER” è il titolo dello spettacolo che gli artisti carpigiani porteranno sul palco per una serata all'insegna della risata, scherzando sui luoghi comuni, sull'Europa, sul mondo che cambia, ma anche sull'importanza dei ricordi, tramandati dai meno giovani alle generazioni future, ma soprattutto sul dialetto. Ingresso assolutamente gratuito per tutti.