Mercatini, musica e intrattenimento a Formigine la Grande festa della Befana

Il Natale è passato, ma la festa a Formigine non finisce: in arrivo tanti appuntamenti per l’Epifania!

Si parte venerdì 5 gennaio alle ore 17 nella biblioteca Matilda con “La Befana vien di notte…”, narrazioni per bambini dai 3 agli 8 anni. Sabato 6 alle ore 10.30 presso l’Opera Pia Castiglioni di via Mazzini 81 a Formigine, è in programma “L’arrivo della Befana”, a cui seguirà l’estrazione della lotteria promossa dall’associazione L’Albero della Vita, mentre alle 15.30 nel centro per le Famiglie di Casinalbo si terrà “Ludoteca aperta!”, intrattenimento per famiglie con bambini a cura di Fantasmagoriche.

Sabato 6 e domenica 7 il centro storico sarà animato da “La Grande festa della Befana”. Per tutto il giorno, saranno presenti stand gastronomici a cura dell’Associazione per la gestione del Carnevale dei Ragazzi, Zinghèr dàl Tàbàr e Higlander e mercatini a cura di Proform. Sabato alle ore 15.30 la festa entrerà nel vivo con la sfilata delle Befane e la distribuzione delle calze a tutti i bambini (fino ad esaurimento). Ad accompagnare l’evento sarà un dj set a cura di Radio Stella con Filippo Verni. Alle ore 16 all’interno del Castello è in programma un percorso animato per bambini e famiglie (prenotazione obbligatoria alla mail castello@comune.formigine.mo.it), mentre alle ore 17.30 sarà il turno dell’attesissimo Falò della Befana, tradizionale rogo acceso da frecce incendiarie scoccate da arcieri in costumi medievali a cura della Compagnia Arcieri e Balestrieri della Torre. Sempre in piazza, alla stessa ora, si terrà uno spettacolo itinerante con artisti di strada, con replica anche domenica alle ore 16 con dj set e animazione per bambini.