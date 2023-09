Torna il mercato "Fatto in Italia" domenicale al parco Novi Sad

L’estate sta finendo, ma l’appuntamento con lo shopping all’aria aperta si rinnova anche per questo mese: domani 10 settembre, dalle 7 alle 14.30 nell’anello esterno del parco Novi Sad, a ridosso del centro storico di Modena, si svolgerà come tutte le seconde domeniche del mese l’evento Fatto in Italia.

La formula vincente, che da sempre caratterizza l’evento, è quella che coniuga prodotti di qualità con prezzi adatti davvero a tutte le tasche. Si va dall’abbigliamento e accessori per tutta la famiglia, alle calzature per uomo, donna e bambino, fino alle proposte per arredare ogni stanza della casa, dalla cucina al bagno, alle camere da letto.

Valore aggiunto, la professionalità e la cortesia degli operatori ambulanti, pronti ad accogliere tutte e tutti con un sorriso e buoni consigli.