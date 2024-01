Shopping domenicale con l’evento "Fatto in Italia" al Novi Sad

Domenica prossima 14 gennaio, a partire dalle 7.00 e fino alle 14.30, torna l’evento Fatto in Italia. Nel tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese, il primo di questo nuovo anno 2024, il parco Novi Sad si trasforma in un centro commerciale a cielo aperto.

Per combattere il rigore del clima invernale, si potranno trovare i capi d’abbigliamento e gli accessori più caldi, nei colori di tendenza, e calzature per adulti e bambini. Per la casa invece, a disposizione proposte curiose e spesso introvabili altrove, volte a soddisfare tutte le esigenze: accessori e non solo per tutti gli ambienti, a partire dalla cucina fino alle camere da letto, tra cui tovagliati, asciugamani, tendaggi e lenzuola.

Valore aggiunto il giusto prezzo, in un contesto in cui le relazioni umane continuano ad avere un ruolo importante.