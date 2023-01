Il mercato Fatto in Italia chiude le feste domenica la Novi Sad

Domenica prossima 8 gennaio, dalle 7.00 alle 14.30, si rinnova la tradizione con il primo appuntamento del nuovo anno dell’evento Fatto in Italia in concomitanza con la seconda domenica del mese.

Nell’anello esterno del parco Novi Sad, a due passi dal centro storico di Modena, gli operatori ambulanti sono pronti ad accogliere chi ha voglia di fare un po’ di shopping invernale all’aria aperta. La formula, ormai consolidata, è quella dell’offerta di merce di qualità a prezzi davvero competitivi grazie anche ai saldi: si va dall’abbigliamento e accessori alle calzature per adulti e bambini, alle proposte d’arredo per tutte le stanze della casa, bagno e cucina compresi, all’oggettistica originale e curiosa da regalare e regalarsi, fino a piante e fiori di stagione per rallegrare interni, balconi e giardini.

Valore aggiunto, la professionalità e la cortesia degli operatori, sempre disponibili per un consiglio.