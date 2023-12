Nuovo appuntamento al Novi Sad con il Mercato natalizio

Domenica 17 dicembre dalle 7.30 alle 14 terzo appuntamento al parco Novi Sad con i Mercati natalizi organizzati dal Consorzio Il Mercato di Modena.

Ad una settimana esatta dalla Vigilia di Natale, un’ottima occasione per concedersi qualche ora di shopping all’aria aperta per cercare i doni più adatti per sé e per i propri cari, spaziando tra capi d’abbigliamento, accessori e calzature per adulti e bambini, con un occhio all’arrivo dell’inverno. E poi tovagliati, lenzuola, tende, asciugamani per dare nuova luce a tutte le stanze della casa, pensando ad esempio alla mise en place delle tavole per le imminenti festività.

Tra le tante proposte degli operatori ambulanti presenti, anche quelle decisamente green con piante, fiori e bulbi sia da interno che da esterno, per un regalo che salvaguardi l’ambiente e sia ecosostenibile e gioioso. Tra l’oggettistica, per far felici i più piccini, sveglie con Babbo Natale e simpatici paesaggi animati a tema natalizio.

Sui banchi agroalimentari si potranno trovare prodotti anche a km 0 per arricchire pranzi e cene delle Feste, come l’uva e le lenticchie beneauguranti oppure – immancabili – arance, mandarini e frutta secca e candita.