Mercato straordinario, confermato anche per la terza domenica di agosto

Domenica prossima 20 agosto, dalle 7 alle 14.30 al parco Novi Sad di Modena, si rinnova l’appuntamento con il Mercato straordinario della terza domenica del mese, per trascorrere la mattinata di un giorno di festa facendo shopping all’aria aperta.

Una bella occasione per tutti coloro che devono ancora partire per le ferie estive e che potranno trovare in unico grande centro commerciale en plein air tante novità per vestire tutta la famiglia o per trovare il paio di scarpe perfetto per il mare o la montagna. Tovagliati, tende, strofinacci per la cucina, lenzuola, l’occorrente per il fai da te, piante e fiori per case, giardini e terrazze per mettere alla prova il proprio pollice verde: tutto questo si potrà trovare curiosando tra i ricchi e colorati banchi degli operatori ambulanti.

Non mancheranno inoltre proposte agroalimentari per un pranzo o una cena sani e gustosi, con carne, pesce, uova, formaggi e latticini, e frutta e verdura di stagione.