Giochi per bambini nelle piazze di Modena: tornano i Mercoledì di Maggio

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, è entusiasta di poter invitare i suoi piccoli spettatori e le loro famiglie in Centro Storico per “I mercoledì di Maggio", tradizionale rassegna il cui obiettivo è quello di offrire agli spettatori l'opportunità di godere gratuitamente di quattro momenti di divertimento e spensieratezza.

Il 3, 10, 17 e 24 Maggio vi aspettiamo nelle Piazze del Centro Storico dalle ore 17.00 con imperdibili animazioni, spettacoli e laboratori.

Il 3 maggio, in Piazza Matteotti, appuntamento con il Mago Folp e la sua esibizione di magia comica “Il Mago e la Valigia” a cura della Compagnia Teatrale “Gli Alcuni”, uno spettacolo senza pensieri, dove l’occhio si diverte e la mente si rilassa. Il 10 maggio, in Piazza Mazzini, un burattinaio, organizzato con bicicletta e carretto al seguito, arriva in città per un originalissimo spettacolo dedicato a grandi e piccini! Si tratta dello spettacolo “Burattini in bicicletta…al Giro d’Italia” a cura del Gran Teatro dei Burattini di Luciano Pignatti. Il 17 maggio, in Piazza Roma, appuntamento con “A che gioco giochiamo?” a cura di Play Festival del Gioco, giochi in piazza in collaborazione con Play Festival del Gioco che si svolgerà il 19-20-21 Maggio c/o Modena Fiere, con la partecipazione dei coloratissimi clown della Croce Rossa Italiana. Durante pomeriggi del 10 e 17 Maggio, la Croce Rossa Italiana sarà inoltre presente nelle piazze con uno stand informativo in cui distribuirà zucchero filato a offerta libera. Ultimo appuntamento il 24 maggio, presso Piazza XX Settembre, con il laboratorio creativo manuale per costruire e decorare il proprio strumento musicale dal titolo “Costruendo la musica” a cura di Scuola d’Arte Talentho – Caleidos Cooperativa Sociale. A seguire, è prevista l’esibizione musicale dei ragazzi del Progetto “Musica & Società”, in collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Modena e Ass. Politiche Giovanili del Comune di Modena.

In caso di maltempo, i pomeriggi verranno recuperati in data 31 Maggio, alla stessa ora presso Piazza Matteotti. Il cambio data sarà comunicato sul sito e sui social di Modenamoremio in tempi utili. Il programma completo è disponibile sul sito: www.modenamoremio.it. La rassegna è patrocinata dal Comune di Modena.? Un particolare ringraziamento a BPER Banca, main sponsor Modenamoremio.