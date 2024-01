A Mirandola va in scena "Spezzato è il cuore della bellezza", vincitore del premio Ubu 20/21

Venerdì 2 febbraio la Piccola Compagnia Dammacco porta in scena a Mirandola "Spezzato è il cuore della bellezza", storia di un triangolo amoroso - lui, lei, l’altra - che è valso al regista che lo ha ideato, scritto e diretto, Mariano Dammacco, il prestigioso Premio Ubu 2020-2021 nella categoria Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica. Inscena Serena Balivo (Premio Ubu 2017 come miglior attrice under 35) incanta il pubblico nella sua magistrale interpretazione di entrambe le protagoniste.

Il lavoro di creazione della compagnia è partito da alcune domande sull’amore e su come questo sentimento, fondamentale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, tradire i desideri e le aspettative di chi lo vive. Lo spettacolo racconta la storia di una triade amorosa, e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo. In scena, Serena Balivo dà corpo e voce alle due donne protagoniste della storia e accanto a lei appaiono gli intermezzi onirici di Erica Galante, la figura muta dell’uomo, presenza simbolica di una personalità che è stata presente nella vita delle due donne.

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it, telefonando al numero 0535 22455 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333 2455605.

Biografia

La Piccola Compagnia Dammacco nasce nel 2009 dall’incontro tra il regista e autore Mariano Dammacco e l’attrice Serena Balivo, a cui si unisce la disegnatrice Stella Monesi. Il binomio artistico porta avanti il proprio lavoro perseguendo un’idea di teatro d’arte e d’autore e, al tempo stesso popolare, ovvero accessibile a tutti per contenuti e linguaggi. La loro ricerca contenutistica e formale è incentrata sul lavoro dell’attore e sulla composizione di drammaturgie originali. Hanno finora creato sei spettacoli:L’ultima notte di Antonio (2012), L’inferno e la fanciulla (2014), Esilio (2016), La buona educazione (2018), Spezzato è il cuore della bellezza (2020), tutti realizzati con il nome Piccola Compagnia Dammacco, e insieme a Roberto Latini, Danzando con il mostro (2022).

Da allora sono riusciti a imporsi e guadagnarsi, tra i vari riconoscimenti, il Last Seen 2016 (spettacolo dell’anno per la rivista teatrale Krapp’s Last Pos) con "Esilio" a cui poi sono seguiti due premi Ubu: nel 2017 a Serena Balivo come miglior attrice under 35 e nel 2021 a Mariano Dammacco per il migliore testo italiano grazie proprio allo spettacolo in questione.