Nel weekend arriva la 22esima edizione primaverile di Modena in Fiore 

Modena in Fiore, considerata una delle tappe più importanti in Italia, arriva alla 22°edizione: sabato 16 e domenica 17 marzo, in tutto il centro storico. Via del Taglio e largo San Giorgio, Piazza della Pomposa con il mercato bio del sabato, Piazza Matteotti e Piazza Roma formeranno un lungo tappeto di profumi e colori grazie ai tanti floricoltori provenienti da varie regioni d’Italia. Inoltre anche artigianato di qualità ed alimentare tutto da gustare.

All’interno della mostra mercato, organizzata da Piazze in Fiore, con il Patrocinio del Comune, si potranno trovare più di 4mila tipologie di piante; dagli alberi ed arbusti per parchi e giardini alle piante da appartamento o da balcone: grasse, aromatiche, cactacee e carnivore; dai fiori, anche rari, che sbocceranno in primavera e per tutta l’estate a quelle esotiche ed orientali, colorate, profumate e di grandi dimensioni e ancora bonsai, kokedama e tillandsie.

Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte. Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde.

Per celebrare la città le vetrine dei negozi del centro sono state omaggiate con 200 vasetti di primule, inoltre anche quest’anno il “Fuori Salone”, con le “idee di primavera”: percorsi alla scoperta di cortili con piante spettacolari, fiorerie davvero uniche, botteghe storiche, giardini incantevoli, musei e mostre per passare un weekend pieno di esperienze uniche vivendo a pieno la città.