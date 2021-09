Torna il Modena Street Festival tre giorni dedicati ai truck gourmet

Arrivato alla sua settima edizione il 41121 Modena Street Festival, si conferma uno degli eventi più apprezzati in città. L’appuntamento di inizio settembre è sempre stato tappa fissa per gli amanti del gusto e delle specialità che gli chef, provenienti da tutta Italia, propongono dalle loro cucine su quattro ruote. L’evento, organizzato in piena sicurezza, sarà l’occasione per gustare prelibatezze a pranzo e cena, ma anche per godersi un pomeriggio all’aperto bevendo ottima birra con musica di sottofondo.

La formula vincente del Festival, organizzato da SGP eventi con il patrocinio del Comune di Modena non cambia, ma di certo non mancheranno le novità a rendere la tre giorni sempre più accattivante, come le proposte gluten free e vegetariane, i truck che cucinano con cotture low and slow come da vera tradizione americana, le eccellenze italiane dal Trentino alla Puglia e le cucine straniere come quella greca e domenicana.

Lo Street Festival di Modena è stato uno dei primi street food in Italia e da sempre mantiene alto il livello dell’offerta ed è per questo che a Modena sarà possibile trovare i migliori food truck a livello nazionale sia a pranzo, che per cena o per uno sputino pomeridiano o per un aperitivo.

Le specialità. Tante le novità anche dal punto di vista della proposta culinaria, con nuovi truck mai approdati a Modena o con menù aggiornati e rivisti con golosità tutte da scoprire. Tornano a Modena anche gli ormai “Veterani” dello streetfest, Ape Scottadito, fra i più apprezzati truck in Italia, che vanta una flotta di una decina fra Ape car e truck, con i famosi arrosticini di agnello, olive all’ascolana e fritto di pesce e Pepita, l’Emilia che si mangia con le dita, immancabile per tutti gli appassionati di finger food; frittini di tutti i gusti e con mille combinazioni: peperoni ripieni, gorgonzola, mozzarella, polentine, crocchette, pollo e perfino lasagnetta!

Chi è soggetto ad intolleranze o segue una dieta vegetariana avrà l’imbarazzo della scelta grazie anche ai tortelli di zucca al parmigiano reggiano e alle polpette di ceci e gnocco fritto, anche inversione dolce, delle Zerograno.

Per quanto riguarda gli hamburger e la carne le proposte sono tantissime: dalle specialità di Ciccio’s Smoke And Bbq, che senza prendere l’aereo vi porta direttamente in USA grazie alle sue leggendarie e succulente Chicken Wings, le saporite Pork Ribs e i grandi classici come il Pulled Pork e il Brisket di carne italiana di prima scelta, ingredienti selezionatissimi con metodi di cottura fedeli alla tradizione statunitense ai maxi hamburger da 200 gr di black angus 100% e le tagliate di carne di Black Angus Food Truck,

Un grande ritorno a Modena è quello di Phil’s BBQ in stile texano e Southern american, con il fry chicken, il pastrami, le costolette alla Kansas City e il maiale della Carolina.

Sempre dagli Stati Uniti prende ispirazione il truck Club Sandwich. Tra i panini più famosi d’oltre oceano, la leggenda vuole che sia stato inventato nel 1889 presso l'Union Club di New York. Nato anche per soddisfare gli appetiti dei clienti concentrati nelle partite di gioco d'azzardo. Arriva a Modena nella sua versione originale e con tante altre varianti anche vegetariano, rustico con pollo o con gamberetti e salmone.

Super novità di questa edizione è il Trentin Truck, direttamente dalle Dolomiti ci farà gustare bocconcini di patate ripieni di speck e formaggio, rosti-burger farcito, strudel di mele, brezel e bombardino freddo con panna.

In versione veg, ma anche con carne o pesce, le favolose Pucce salentine e le orecchiette con cime di rapa di Puglia Street Food

Dalla Puglia arrivano anche le bombette di Martina Franca grazie al truck Taffiamo.

New entry è Van Gourmet, il truck dove mangiare è arte. Proporrà la specialità greca la gyros pita, ma anche piadine romagnole salate e dolci, panini gourmet e frittini.

La Bike Comida Domenicana porta invece la tradizione caraibica con pollo fritto, costaiole di maiale fritto e il gustosissimo chicharron ovvero la pancetta di maiale fritta con patatine fritte e platano.

Per soddisfare la sete, truck dedicati spilleranno birre di varie tipologie, tra cui anche la Paulaner Oktoberfest e la Hacker Hell, Weiss, Märzen e non filtrata. Inoltre non mancheranno bartender specializzati che prepareranno cocktail freschi e fruttati e vini di alta qualità.

Urban Sport: venerdì 10 settembre dalle 19 si terrà l’esibizione dell’associazione sportiva Beat ads con parkour, tricking, hip hop, twerk, urban electro dance, contemporanea, breakin'. Saranno inoltre a disposizione anche per fornire tutte le info sui corsi.

Gourmet: per tutto il weekend, un esperto gourmet, assaggerà i vari menù e intervisterà gli chef, per un continuo incentivo verso gli espositori a migliorarsi e offrire un prodotto sempre maggiore qualità

La location: far rivivere i parchi, restituendo loro la funzione che negli anni si era andata perdendo: è questa la mission che si è prefissato lo Street Festival Tour, nella scelta delle location nelle varie città che ospitano le tappe. A Modena la scelta è caduta nuovamente sul Novi Sad, per la posizione strategica e la comodità rappresentata dalla presenza del parcheggio sotterraneo.