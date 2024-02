"Il mondo che evolve" la rassegna per un'analisi critico- scientifica dell'Astrologia

Nell'ambito della rassegna invernale IL MONDO CHE EVOLVE il Circolo UAAR di Modena presenta la conferenza “ARIETE, ASCENDENTE TOPO. UN’ANALISI CRITICA SCIENTIFICA DELL'ASTROLOGIA ” che si terrà giovedì 8 febbraio 2024 alle 21.00 in Sala Redecocca (P.le Redecocca 1, Modena). Con il patrocinio del Comune di Modena e organizzata insieme a CICAP Emilia Romagna .

L'astrologia assomiglia al mondo della politica con dozzine di "partiti e correnti". Ognuna ha le sue idee e le sue teorie, che sono spesso in contrasto e non possono essere corrette entrambe. Come è possibile ottenere due risultati opposti con gli stessi dati a disposizione? Proveremo a rispondere a questa e ad altre domande con Andrea Salsi, laureato in legge, da 20 anni membro del CICAP Emilia Romagna. Ingresso libero