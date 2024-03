L'arte di Francesca Zoboli e Guido Scarabottolo a Palazzo Ducale

La Galleria Contemporanea di Palazzo Ducale di Pavullo inaugura il 23 marzo 2024 la mostra “25-07 Francesca Zoboli e Guido Scarabottolo”. Sono otto le sale che ospiteranno oltre cento illustrazioni ed opere grafiche dei due artisti milanesi, per la prima volta insieme in una mostra attesissima. “25-07” è un elogio al libro e all’intrinseca relazione che esiste tra la parola e la visione. L’illustrazione non può prescindere dalla pagina stampata, sfogliata, interpretata, riletta da un osservatore – lettore curioso, al quale viene chiesto di pensare, elaborare domande e riflessioni.

La mostra si presenta come un viaggio nell’immaginario dei due illustratori di fama internazionale; Francesca Zoboli e Guido Scarabottolo sono inarrestabili esploratori, sperimentatori, investigatori di immagini dall’indiscutibile estro creativo ed artistico, disegnatori di libri e non solo.

Nelle sale della Galleria Contemporanea si potranno ammirare tavole da cui sono nati i libri: “Travasi”, “Fiori blu”, “Dame e cavalieri”, “Farfalle” di Francesca Zoboli; “Smarrimenti”, “Viaggio in Islanda”, “Piccola Pinacoteca portatile”, “Se questo è un albero” di Guido Scarabottolo. Il visitatore verrà accolto da una “montagna” di libri ed assisterà ad un dialogo, leggero e a tratti ironico, tra i due artisti ripresi dal fotografo Enrico Maria Bertani, con musiche di Mirko Carlini.

La curatrice della mostra Simona Negrini, direttrice delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale e dell’atelier Fabbrica delle Arti, ha fortemente voluto dedicare uno spazio alle giovani generazioni, una sala è difatti destinata alla didattica dell’arte, dove si potrà giocare con forme e colori. Sulle pareti decine di farfalle, anche di grandi dimensioni, con pattern raffinatissimi realizzati da Francesca Zoboli ed alberi essenziali, dalle forme colorate e dal segno controllato dall’energia gentile di Guido Scarabottolo.

A condurre il visitatore lungo questo fiume di colori, segni e forme sono le parole di Giovanna Zoboli, scrittrice ed editrice, che insieme a Paolo Canton ha creato nel 2004 il marchio editoriale Topipittori, casa editrice specializzata in volumi, illustrati e non, per bambini e ragazzi, che ha collaborato e pubblicato, negli anni, numerosi volumi di Guido Scarabattolo e Francesca Zoboli.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 18 maggio 2024. In occasione del vernissage, previsto per sabato 23 marzo alle ore 16, è prevista una perfomance site specific di danza di Martina Cumbo e Chiara Ceres Gilioli, co-fondatrici del collettivo Faamelykha, e un’azione d’arte partecipata che coivolgerà il pubblico presente.

Eventi

Nel corso della mostra sono previsti eventi a cura degli artisti: sabato 6 aprile, dalle ore 9.30 alle 13 Workshop per adulti “Apparizioni. Dalle tavole tattili alla pittura sperimentale A cura di Francesca Zoboli presso la Fabbrica delle Arti e, dalle ore 16 alle ore 17, Lab “Per fare un bosco”, per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni a cura di Guido Scarabottolo presso la Fabbrica delle Arti.