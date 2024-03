Al Nuovo Diurno la mostra fotografica "Venturi per Modena"

Hanno progettato la campagna fotografica di promozione turistica e hanno scattato una prima serie di foto scegliendo persone, luoghi e stili rappresentativi della città e del suo territorio. Poi le hanno rifatte, correggendo gli errori, aggiustando le inquadrature, curando la coerenza tra l’immagine e il messaggio e, infine, hanno selezionato le migliori, quelle che più di altre potranno attrarre e incuriosire un potenziale turista facendogli scegliere Modena come meta del suo viaggio.

Sono gli studenti e le studentesse di tre classi del liceo artistico Venturi, indirizzo Grafica, protagonisti con le loro fotografie della mostra “Venturi per Modena”, allestita al Nuovo Diurno di piazza Mazzini che inaugura mercoledì 20 marzo e sarà visitabile fino a sabato 20 aprile.

La mostra è l’esito del laboratorio di Pcto (Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento) al quale i ragazzi hanno partecipato nell’ambito del più ampio progetto promosso dal Comune di Modena per realizzare un nuovo archivio digitale di foto e video per la promozione turistica del territorio modenese. Finanziato dalla Regione Emilia Romagna (grazie alla legge 4/2016 per il sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica) il progetto è stato curato dal servizio Promozione della città e turismo e realizzato dallo studio di progettazione culturale Bunker. La mostra e il progetto sono stati presentati in anteprima martedì 19 marzo dall’assessora comunale al Turismo e promozione della città Ludovica Carla Ferrari con Frédéric Argazzi dell’agenzia Bunker e Luigia Paolino, dirigente dell’Istituto Venturi.

Il progetto per la creazione del nuovo archivio fotografico e video per la promozione turistica del territorio modenese, cominciato nel 2022, prevedeva che le immagini fossero realizzate in parte da fotografi professionisti e in parte da non professionisti. Per la parte non professionista, Bunker ha proposto di collaborare con il Venturi attraverso, appunto, un progetto di Pcto. Le tre classi hanno dunque iniziato un percorso articolato di lezioni laboratoriali, che si è sviluppato nell’anno scolastico 2022/2023 ed è proseguito in quello in corso, nel quale i professionisti di Bunker hanno trattato diversi argomenti come l’uso delle immagini nella comunicazione turistica, le caratteristiche tecniche e giuridiche delle immagini per uso commerciale, uso e valutazione dei moodboard, sopralluogo e pianificazione, selezione delle immagini e loro valutazione, oltre ai percorsi di studio e professionali e alle carriere nella comunicazione visiva. Entrando nel vivo del lavoro pratico, studenti e studentesse, divisi in gruppi, hanno coperto diverse zone del territorio modenese preparando moodboard tematici e poi scattando le foto rimanendo nei principali ambiti della comunicazione turistica di visitmodena: Arte e cultura, Terra di motori, Terra di sapori, Nel cuore della musica, Natura, sport e benessere.

Nell’ambito del progetto di comunicazione visiva della mostra, è stato creato un carattere tipografico originale, disegnato rivisitando quello tradizionalmente usato per la toponomastica stradale cittadine, con influenze che risalgono alla fine dell’Ottocento e ai primi del Novecento e all’Art deco. Come immagine rappresentativa è stata scelta una foto scattata da Emil Adzhyavre, uno degli studenti che ha partecipato al progetto.

Un’ampia selezione delle immagini scattate dai ragazzi è esposta nella sala principale del Nuovo Diurno di piazza Mazzini, otto delle loro foto, scelte tra quelle che hanno interpretato meglio gli argomenti proposti, sono diventate anche cartoline che saranno distribuite sia in mostra sia allo Iat di piazza Grande. Nella seconda sala del Diurno, inoltre, si possono vedere in formato digitale le foto realizzate dai professionisti Davide Terenziani e Giovanni Danieli che compongono il nuovo archivio digitale del Comune di Modena.

La mostra “Venturi per Modena” è visitabile, a ingresso libero, fino a sabato 20 aprile, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 19.