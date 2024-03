Auto, moto e tortellini: a Castelfranco torna "Motori & sapori"

Torna a Castelfranco sabato 23 e domenica 24 marzo la manifestazione "Motori & sapori" che da 23 anni propone un binomio tutto italiano: quello tra le grandi auto, moto e la buona tavola. L’evento organizzato dall’associazione “La San Nicola" riporta in piazza le eccellenze del territorio e in primis il vanto dei castelfranchesi che si può ben dire ormai tutta Italia conosce, il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, prodotto a mano con pasta sfoglia tirata al mattarello dalle Maestre Sfogline, cotto e servito rigorosamente in brodo di cappone, dopo l’appuntamento or- mai tradizionale della sagra del Tortellino di Castelfranco Emilia di settembre.

Il programma

Si inizia in piazza Aldo Moro Sabato 23 mattina con il tradizionale Raduno Regionale Vespa che vedrà i partecipanti, provenienti non solo dalla nostra Emilia Romagna ma anche dalle regioni limitrofe quali Toscana, Veneto, Lombardia, Marche, e dopo aver effettuato le iscrizioni viaggeranno fino alla periferia sud di Modena per visitare il famoso e prestigioso Museo Panini. Lì potranno ammirare auto e moto storiche di alto pregio ma soprattutto la notevole collezione Maserati con pezzi di altissimo valore. I partecipanti dopo l’aperipranzo potranno visitare i locali di stagionatura del Parmiggiano Reggiano della Azienda Agricola Reggiani alla quale seguiranno poi le premiazioni del raduno.

Domenica 24 dalla mattina invece una mostra storica di due e quattro ruote riempirà corso Martiri, partendo da piazza Aldo Moro, nella quale si potranno vedere scooter nazionali quali le vespe dei soci del Vespa Club Castelfranco, gli amici del Lambretta Club di Modena con i loro mezzi, varie moto e auto storiche, maggiolini Volkswagen, automodelli e tanto altro.

Chi ama le moto e le frequenta, conosce bene Paolo Marcheselli, 74 anni compiuti di cui quasi 60 passati tra i motori e ‘responsabile’, tra le altre, della vittoria che il pilota Eugenio Lazzarini portò a casa nel motomondiale del 1980. Quel motore era opera sua. Domenica 24 sarà presente anche in questa edizione di Motori & Sapori la scuderia LGM di Paolo Marcheselli, che esporrà diversi esemplari di moto 50 cc e 125 cc costruite a Castelfranco Emilia negli anni 70/80 ed utilizzate nelle gare di campionato italiano e mondiale dello stesso periodo.

Sempre domenica appuntamento con la degustazione del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, dalle 12.30 presso lo showroom dell'associazione Maestre Sfogline di Piazza Garibaldi. Il Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia è tirato interamente al mattarello dalle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia, e chiuso a mano con il ripieno della ricetta tradizionale. Un ottimo accompagnamento sarà un bicchiere di Lambrusco del Consorzio Tutela Lambrusco di Modena.

La due giorni sarà anche l'occasione per sostenere e promuovere il contest “Tortellino - Cappelletti - Anolino” che si terrà a Castelfranco Emilia in occasione della manifestazione Motori & Sapori. Questo evento, oltre a valorizzare le caratteristiche delle tre specialità gastronomiche nei singoli territori, intende attraverso l’invito a tutti i Lions e privati cittadini promuovere una raccolta fondi per la Lions Club International Foundation. A questa manifestazione sarà presente una giuria neutrale formata da 5 persone che in chiusura dell’evento comunicherà a tutti i partecipanti i risultati dei loro assaggi e conseguente classifica. E’ attesa la partecipazione di circa 150-200 persone che consentirà di raccogliere un obiettivo di 6mila € per la Fondazione.