Musica barocca di Guglielmi e Bonetto per ArmoniosaMente

“An evening hymn”, il Cantico della sera, di Henry Purcell è la canzone che dà il titolo al concerto di musica barocca che il mezzosoprano Maria Giuditta Guglielmi e l’organista Giulio Bonetto terranno martedì 25 luglio, alle 21, nella chiesa della Beata Vergine del Carmine di Lama Mocogno. L’esibizione dei due giovani artisti, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” e ha il sostegno del Comune e della parrocchia di Lama Mocogno.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, in collaborazione con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

Nella parrocchiale di Lama Mocogno, Maria Giuditta Guglielmi e Giulio Bonetto, oltre al brano di Purcell, eseguiranno brani dall’opera “Nisi Dominus” di Antonio Vivaldi, dallo “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi, dalla Messa dell’incoronazione di Mozart e dalla Cantata Bwv 120 di Bach. Per organo solo saranno la Ciaccona in Fa minore di Johan Pachelbel e la Passacaglia in Sol minore di Haendel.

Nata e cresciuta a Verona, Maria Giuditta Guglielmi ha concluso nel 2021, con il massimo dei voti, gli studi in canto al Conservatorio di Milano e sta proseguendo gli studi in canto rinascimentale e barocco, approfondendo in particolare il repertorio del Settecento. Collabora da solista e in ensemble con diversi gruppi barocchi. Con il Conservatorio di Verona, nel 2022, partecipa alla produzione “Dido and Aeneas” di Purcell. Per l’associazione Giovani per l’Arena, il Filarmonico, il Ristori realizza una serie di fortunati “Apericoncerti” in locali e bar della città per avvicinare i giovani alla musica colta.

Giulio Bonetto, laureato in Giurisprudenza nel 2017, nel 2018 si è diplomato in Organo e composizione al Conservatorio di Rovigo. Ha partecipato a numerosi master di prassi esecutiva e improvvisazione con celebri maestri. Nel 2018 ha vinto una borsa di studio come Stipendiat presso il Bayreuther Festpiele e nel 2021 ha debuttato all’estero. È fondatore e direttore artistico dell’associazione Tuba major con cui organizza il Festival europeo d’organo in Verona ed è presidente dell’associazione Giovani per l’Arena, il Filarmonico, il Ristori.