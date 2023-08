Note e Arte nel Romanico, il sesto appuntamento a Fiumalbo

Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il sesto appuntamento che si terrà Venerdì 11 agosto 2023, alle ore 19, presso la Chiesa dei Santi Donnino e Francesco (Seminario) di Fiumalbo.

I musicisti protagonisti del concerto saranno il violinista Marco Ligas e l’arpista Davide Burani con “Elegie e fantasie”, un raffinato programma che metterà in risalto le dolci sonorità di questi due strumenti.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili

Marco Ligas. È nato a Torino e si diploma presso il Conservatorio della sua città, col massimo dei voti, sotto la guida del Prof. Luigi Talamo.

Nel 1983 ha vinto le selezioni per l’Orchestra Giovanile della Comunità Economica Europea (E.C.Y.O) diretta da Claudio Abbado. Nello stesso anno, vincitore di Concorso, è entrato a far parte dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino, oggi Orchestra Nazionale della Rai, dove, per sette anni, ha collaborato con direttori di fama internazionale. Contemporaneamente ha continuato gli studi di perfezionamento con Corrado Romano prima a Ginevra e successivamente in Italia. Ha compiuto poi corsi di perfezionamento anche con Victor Dancenko, con Mariana Sirbu e, per la musica da camera, con Massimo Paris.

Nel 1986 vince il posto di Spalla dei primi violini nell’Orchestra del Teatro Comunale di Genova. Ha collaborato in qualità di spalla con vari enti e orchestre italiane quali: Orchestra Lirico Sinfonica di Piacenza, Sanremo, Bergamo, Cagliari e Bolzano. Ha fatto parte dei ‘Solisti Veneti’ diretti da Claudio Scimone, con i quali ha effettuato tournée in Europa, Giappone, Stati Uniti, Messico e Canada.

Vincitore del Concorso Ordinario per Esami e Titoli a Cattedre nei Conservatori di Musica, è titolare di cattedra di violino dal 1994 presso il Conservatorio “P. Luigi da Palestrina” di Cagliari.

Davide Burani. Diplomato in pianoforte e in arpa presso i Conservatori “N. Paganini” di Genova e “A. Boito” di Parma, ha conseguito con il massimo dei voti e la lode il Diploma Accademico di secondo livello in arpa presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma.

Perfezionatosi con Fabrice Pierre e Judith Liber, si è esibito in prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero tra le quali Teatro Regio di Parma, Accademia Filarmonica di Bologna, Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro di Venezia, Sala Puccini del Conservatorio “Verdi” di Milano, KKL di Lucerna, Cadogan Hall di Londra, Teatro dell’Opera di Praga, Centro Internazionale delle Arti di Pechino, Tokyo Opera City, Symphony Hall di Osaka, etc.

Collabora con numerose orchestre tra le quali l’Orchestra “Toscanini” di Parma, l’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra Filarmonica di Modena, l’Orchestra “Maderna” di Forlì, l’Orchestra Sinfonica delle Isole Baleari di Palma de Mallorca e con altre istituzioni ed è stato diretto da numerosi Maestri, tra cui Donato Renzetti, Roberto Abbado, Tan Dun, Alpesh Chauhan, etc,

Ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive ed è stato invitato a presentare i suoi lavori discografici presso gli studi di Radio Uno della Radio Svizzera Italiana di Lugano e nel corso delle trasmissioni Radio Tre Suite e Piazza Verdi; le sue registrazioni sono regolarmente trasmesse dall’emittente Radio Classica. È titolare di cattedra di arpa presso il Conservatorio “Peri –Merulo” di Reggio Emilia.

LA RASSEGNA

La XXI edizione della rassegna “Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni di Fiumalbo, Montecreto, Pievepelago e Riolunato, con il contributo della Regione Emilia-Romagna ed il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo in Fiumalbo, l’Accademia “Lo Scoltenna” e Fiumalbo Città d’Arte.

La direzione artistica è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.

La rassegna, nata nel 2002, si pone da sempre l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze storiche e culturali dell’Appennino modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti con l’aiuto di un programma musicale di alto livello.

Il ricco calendario di quest’anno ci accompagnerà ancora con una serata dedicata ad un duo strumentale (duo di oboe/corno inglese con clavicembalo il 14 agosto a Montecreto) e tre serate dedicate al repertorio vocale (pianoforte e voce narrante il 13 agosto a Fiumalbo; mezzosoprano e harmonium il 15 agosto a Riolunato e coro ed arpa il 18 agosto sempre a Riolunato).