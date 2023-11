"Note sospese": coreografie spettacolari al Comunale di Modena per il 45° di ANT

Biglietti su Vivaticket e, solo la sera dello spettacolo, in biglietteria del teatro (dalle ore 19 alle 20.30)

Prezzo Biglietti su Vivaticket e, solo la sera dello spettacolo, in biglietteria del teatro (dalle ore 19 alle 20.30)

Indirizzo non disponibile

Martedì 19 dicembre, alle ore 20.30 andrà in scena presso il Teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena lo spettacolo “Note sospese” per celebrare il 45° anniversario di Fondazione ANT Italia Onlus, in collaborazione con Arte Equilibra, Associazione Amici dei Teatri Modenesi, Modenamoremio, Mediolanum e Mediagroup 98.

I biglietti sono disponibili già da ora su Vivaticket e, solo la sera dello spettacolo, presso la biglietteria del teatro (dalle ore 19 alle 20.30). L’intero ricavato della serata sarà devoluto a sostegno delle attività di assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore, di prevenzione oncologica a cittadini e scuole e al servizio di accompagnamento dei malati che necessitano di cure e terapie oncologiche, a cura di Ant.

L’esibizione, presentata da Arte Equilibra, intreccia due realtà creando una magica commistione fra danza aerea e musica per uno spettacolo “sospeso”: così come le note di uno spartito si diffondono nell’aria attraverso musica e voce, allo stesso modo le coreografie delle danzatrici aeree portano il pubblico in un viaggio dentro la fantasia dove la realtà si trasforma fondendosi con i sogni sospesi di ciascuno di noi.

La spettacolarità delle coreografie aeree stabilisce una relazione con lo spazio e con il pubblico nella rappresentazione di un sogno di infanzia: un mescolarsi di emozioni, storie e sensazioni che andranno a fondersi all’unisono con la musica, in un volo che ciascuno di noi vive intimamente, scoprendo che possiamo viaggiare con il cuore in un mondo speciale in cui l’aria dona un grande senso di libertà.