Bomporto, grande festa per la Notte Blu. Ci sarà anche Marco Ligabue

Una notte di divertimento con musica, spettacoli, arte, tornei sportivi e buon cibo. È questo il programma della “Notte blu”, l’appuntamento annuale di inizio luglio che torna ad animare le principali vie e piazze di Bomporto.

Sabato 8 luglio i cittadini bomportesi e non solo potranno vivere una notte di festa e scegliere tra le numerose iniziative previste.

La musica sarà protagonista sia di Piazza Roma che di Piazzetta del Pozzo. La prima sarà animata dalle ore 21 da “Leonardo... in jazz. Suggestioni musicali dal cuore dell’America” e dal grande ritorno sul palco di Marco Ligabue e Andrea Barbi, che alle 21 proporranno il loro spettacolo “Salutami tuo fratello”, tratto dalle cronache del libro del cantautore correggese: uno showcase riveduto e arricchito da nuove suggestioni, brillanti sketch e musiche, con il consueto stile intenso, giocoso e passionale che celebra il coraggio di chi sa sognare e guardare la vita con positività e ironia. Piazzetta del Pozzo, invece, ospiterà dalle 22.30 “L’arpa, simbolo d’Irlanda”, evento a cura dell’Associazione Piccole Luci ONLUS. A esibirsi saranno la Maestra Rosangela Bonardi (arpe celtiche); Claudia Ferretti (canto, chitarra e arpa celtica) e Francesco Sentimenti, che si occuperà della narrazione. Dalle ore 20 al Municipio di Bomporto sarà presente la Bancarella solidale e l’apertura de “La casa del bambino”, a cura de ‘Le amiche di Madre Teresa’. Grande animazione di Via Per Modena. Dalle 20, Labeerinto proporrà una degustazione di birre artigianali; allo stesso orario, verranno presentate da Atletica DK le attività sportive previste per il prossimo anno; sempre alle 20, spazio anche al volontariato con la Protezione civile comunale che presenta le buone pratiche di volontariato. Nell’area officine musicali, sempre in Via Per Modena, a partire dalle 22 in programma il concerto della Sonic Uke Orchestra, diretta da Giorgio Casadei, e della Nonorchestra, diretta da Luca Perciballi. Lo spettacolo è a cura di “Officine Musicali” e della Scuola di Musica dell’Unione Comuni del Sorbara. Arte e letture in Piazza e Parco Matteotti. La Piazza dalle 20.30 sarà teatro di “Arte sotto le stelle”, esposizione e creazione di opere d’arte dal vivo a cura dell’Associazione ‘Amici dell’arte” di Castelfranco Emilia e “Nonantolarte” di Nonantola. Alle 22.30 il ‘Teatro nelle foglie’ presenterà “Igniferi: l’esplosione vulcanica”, regalando uno spettacolo teatrale di strada a tutti i cittadini. Parco Matteotti, invece, si popolerà di piccoli ospiti. Dalle 20.45 sono infatti previste le letture per bambini dal titolo “Kamishibai: racconti in valigia”, a cura di ‘Artebambini’. Teatro di strada anche nella zona Tornacanale. Dalle 21.30 ci sarà lo spettacolo “Il sogno. Bubble & clown show” a cura di ‘GambeinsPallateatro’. Durante l’intero evento, invece, in Via Verdi sarà visitabile il Mercatino dell’ingegno a cura dell’Agenzia Eventi Lmshow. Non possono mancare le grandi tradizioni culinarie emiliane. In Piazzale Donatori del Sangue a partire dalle 20 sarà possibile degustare tortellini fritti, grigliata, patatine fritte, birra e Lambrusco; inoltre da mezzanotte bomboloni caldi per tutti a 0,50€. L’iniziativa, curata dell’Associazione AVIC di Bomporto, richiede la prenotazione al numero 339 8041674. Nello stesso Piazzale, dalle 21.30 in programma “Ballo in Blu”, esibizione di ballo da chi muove i primi passi a ballerini di livello internazionale a cura di “Scuola di Ballo Ritmo Danza”. A Piazzale dello Sport la serata prenderà il via a partire dalle 19.30, dove Elena Laghi proporrà un menù tipicamente emiliano per tutti: gramigna con salsiccia, fusilli alla boscaiola e gnocco fritto; dalle 21 in programma “La Corrida” con Mariano Capistrano.

Allo Stadio F.lli Sentimenti, sempre presso Piazzale dello Sport, si potrà prendere parte a iniziative nell’ambito del Baracca beach. Dalle 20.30 infatti è previsto “Vespa raduno” a cura dell’Associazione VBM; a partire dallo stesso orario, sarà disponibile uno stand gastronomico aperto a tutti con specialità di arrosticini, in collaborazione con Macelleria Rinaldi; festa e divertimento dalle 22.30, con lo schiuma party con dj set. Piazza Unità d’Italia ospiterà, infine, il raduno di Auto tuning a partire dalle 18, a cura di Extreme Auto Tuning e in collaborazione con Bar 105.

“Sarà una serata di festa, che darà nuovamente voce a Bomporto e alle sua tradizioni dopo lo stop forzato a causa degli eventi pandemici – Sottolinea la Sindaca Tania Meschiari –. Siamo soddisfatti di aver trovato per questa edizione la collaborazione di Associazioni sportive, del Volontariato, di artigiani e commercianti, che ringraziamo per la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati”.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, è possibile contattare il Servizio Promozione del territorio del Comune di Bomporto al numero 059 800722 – 800736 o via mail all’indirizzo promozione@comune.bomporto.mo.it.