"Nuovo anno, nuovi passi", un'escursione dalle Piane a Monte Cantiere

Lunedì 1 gennaio, ritrovo alle ore 13 puntuali al parcheggio delle Piane di Mocogno in Piazza Dante Alighieri. Rientro verso le 17.

Il primo giorno dell'anno, eccoci per celebrare assieme la Vita e la Natura! Un passo dopo l'altro, lasceremo alle nostre spalle il trambusto del paese per immergerci nel folto del bosco incantato. Faggi e abeti ci accompagneranno in uno spazio di silenzio, di verde-azzurro-giallo dorato pronto a incantarci e rigenerarci.. un vero e proprio bagno di foresta invernale! Con passi delicati, in costante e moderata salita, raggiungeremo la cima di Monte Cantiere, col suo ampio panorama sul Cimone innevato, maestoso davanti a noi, e sul crinale appenninico. Rientreremo poi alle luci del tramonto per una comoda carrareccia nel bosco. Durante l'escursione saremo da accompagnati da pratiche di Ecopsicologia e da assaggi di meditazione in natura e, al termine, potremo scambiarci gli auguri e magari fare un brindisi in compagnia!

Difficoltà: circa 7 km, 350m di dislivello in salita e discesa.. SE DOVESSE ESSERCI NEVE FRESCA, L'ESCURSIONE SI TRASFORMERA' IN CIASPOLATA, PREVIO PREAVVISO DELLA GUIDA. Equipaggiamento: scarpe da trekking alte alla caviglia, abbigliamento comodo e caldo a strati, giacca impermeabile, merenda, 1l acqua/tisana, bastoncini consigliati, un bigliettino di auguri (un pensiero proprio, citazione, poesia...) da condividere.

Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa, istruttrice mindfulness e guida GAE): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costo escursione: 20 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.