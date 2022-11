"Ognuno ride a modo suo" la presentazione del libro e cena di beneficenza

per la cena di beneficenza il costo è di 50€ (parte del ricavato servirà per acquistare prodotti farmaceutici di prima necessità)

Prezzo per la cena di beneficenza il costo è di 50€ (parte del ricavato servirà per acquistare prodotti farmaceutici di prima necessità)

Una serata di beneficienza è stata organizzata da Fondazione LS con la finalità di raccogliere fondi per donare Vitamina C agli Angeli dei Rifugiati. L’azienda LS Nutraceutici triplicherà poi la quantità di Vitamina C raccolta nel corso della serata.

Prima della cena sarà presentato il libro, edito da Rizzoli, di Valentina Perniciaro giornalista di Repubblica, TedX Speaker e promotrice della Fondazione Sirio e i Tetrabondi.

Nel corso della serata ci saranno 3 momenti brevi. Dapprima verrà spiegato che cosa è Fondazione LS e quali sono le sue finalità. Ci sarà poi la spiegazione della raccolta di Vitamina C per gli angeli dei rifugiati.

Infine sarà presentato un progetto da lanciare a inizio 2023 per promuovere partire di SitVolley, in collaborazione con Idea Volley Sassuolo, per raccogliere fondi in favore di associazioni che supportano famiglie e persone con disabilità. Per adesioni rispondere entro il 30/11/2022 al whatsapp 349 . 2195855

"Ognuno ride a modo suo" di Valentina Perniciaro racconta di Sirio nasce nel 2013, prematuro ma sano. Solo otto giorni dopo le sue frettolose dimissioni il suo cuore si ferma: una "morte in culla" scampata che porta i rianimatori alla sentenza di stato vegetativo. Sirio invece oggi cammina e comunica a modo suo, malgrado la diagnosi di tetraparesi spastica e paralisi cerebrale, la tracheostomia, gastrostomia e sordità: parole che non hanno fermato la sua simpatia, voglia di felicità e ricerca di autonomia. Fuori dagli stereotipi del bambino speciale e delle madri coraggio, la famiglia di Sirio ha iniziato a raccontare in rete la necessità di assistenza, il bisogno di condivisione e socialità, la valorizzazione delle diversità, scegliendo di dar voce a chi voce non ha con la giusta dose di ironia e irriverenza.