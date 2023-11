Vox Mutinae 2023, sesta edizione con un concerto in omaggio alla Divina Maria Callas

Sabato 2 dicembre 2023 presso Auditorium Corale Rossini, in via L.Borri 30, l’Associazione artistico-culturale Actea dedica uno straordinario concerto in omaggio alla Divina Maria Callas, inarrivabile soprano le cui sublimi e appassionate interpretazioni sono rimaste scolpite nella storia dell’Opera lirica. Una voce dal timbro unico e inconfondibile, dalle mille sfumature e cromatismi, dall’estensione di quasi tre ottave: la vocalità di Maria Callas e le sue indimenticabili interpretazioni rivivranno grazie alla bravura di ben tre cantanti di altissimo livello che si alterneranno nel concerto: le due soprano Ana Petricevic - vincitrice del premio Callas 100 - e Angela Gandolfo e la mezzosoprano Francesca Provvisionato.

Accompagnerà le cantanti al pianoforte il M°Luca Saltini, pianista e direttore della Corale Rossini . I brani, tratti da autori come Bellini, Verdi, Puccini, Bizet, Gluck e altri, spazieranno nel vasto repertorio in cui eccelleva la grandissima cantante, che sabato 2 dicembre avrebbe compiuto cento anni, prematuramente scomparsa ed entrata per sempre nel mito della lirica.

La rassegna è promossa ed organizzata da Associazione artistico-culturale Actea a.p.s., Modena. L’evento è a ingresso libero. Consigliata la prenotazione cell. +39 3276151156. Per informazioni: acteamodena@gmail.com