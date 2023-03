Protezione Civile, un open-day per ragazzi tra i 15 e i 17 anni

È dedicato a ragazzi e ragazze dai 15 ai 17 anni l’open day organizzato dal Gruppo comunale volontari di Protezione civile che si svolgerà domenica 16 aprile nella sede di via Morandi 54, e al quale è già possibile iscriversi.

Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 2 aprile e devono avvenire on line tramite la pagina dedicata sul sito del Gruppo comunale volontari di Protezione civile (www.moproc.com/cms/contenuti/eventi/4455).

Il Gruppo comunale di Modena è stata la prima e tuttora è una delle pochissime realtà sul territorio nazionale ad avere un settore Under 18 che consente a ragazzi e ragazze che abbiano compiuto i 16 anni di partecipare alle attività e alle esercitazioni come volontari di protezione civile, con tutte le limitazioni necessarie a tutela della loro minore età.

E saranno proprio i giovani del settore Under 18, che hanno ideato l’evento per cercare di sensibilizzare i loro coetanei, a guidare i partecipanti all’Open day nelle attività in programma: insieme ai volontari esperti, i ragazzi potranno esercitarsi nelle diverse attività di protezione civile più legate ai rischi del territorio modenese. Ovviamente, vista la sua natura, l’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

L’Open day sarà anche l’occasione per iscriversi all’ormai consueto campo scuola per ragazzi che il Gruppo comunale volontari di Protezione civile organizza ogni anno e che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre. E, se anche decideranno di non diventare volontari, i ragazzi avranno comunque l’occasione di essere più consapevoli delle emergenze che possono colpire il territorio, in un’ottica di prevenzione, crescendo come cittadini responsabili.