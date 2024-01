Open day gratuito "armonia e presenza": lo yoga sciamanico e il cerchio delle donne

Una mattina di crescita e consapevolezza insieme a Manuela Monari, in cui scoprire due possibilità di trasformazione grazie all'evento gratuito “Open Day Armonia e Presenza”. Sabato 20 gennaio 2024 dalle ore 9:00 presso l’Associazione Equilibri, in Via Dei Lancillotto 24 a Modena.



Inaugura il nuovo anno entrando in contatto con “Yoga Sciamanico” e “Donne che corrono coi lupi, il Cerchio delle Donne” per rinascere davvero e ritrovare l’armonia e per valutare cosa sarà più adatto alle tue esigenze di evoluzione e condivisione.



Il programma. Ore 9:00: Accoglienza e presentazione del Corso di Yoga Sciamanico 2024 con una sessione di pratica insieme e rituale. Ore 10:30: Pausa con tisana e dolcetti. Ore 11:15: Presentazione e sperimentazione del Cerchio delle Donne, Donne che corrono coi Lupi, per risvegliare l’anima selvaggia e la nostra più autentica essenza. Ore 12:15: Aperi-Pranzo tutti insieme per condividere domande, curiosità, tematiche spirituali e meditative. Per riservare un posto: 347/4155690.

L'evento è organizzato da Manuela Monari, Counselor a indirizzo Mindfulness Transpersonale, Custode del Mantra

Madre, Therapy Forest Guide, Guida di Meditazione, Master Gong, Istruttrice di Yoga Sciamanico, Formatrice del Progetto Gaia Network: educazione alla consapevolezza di sé e alla salute globale di sé e del Pianeta (Villaggio Globale), Scrittrice.