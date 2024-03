"Opera delle Prime Donne", il libro di Stefania Bonfadelli al Conservatorio

In occasione della masterclass di canto tenuta presso il Conservatorio di Musica Vecchi Tonelli di Modena e Carpi del soprano Stefania Bonfadelli, sarà presentato il suo libro, l'"Opera delle Prime Donne", il 18 marzo alle 18.30 presso la sede di Modena Conservatorio (via Goldoni 8). Ingresso libero.

L’opera delle primedonne racconta la vita di dive del belcanto dalle vite singolari e talvolta drammatiche, accomunate dalle umili origini e dal coraggio di usare il proprio talento per diventare prima di tutto donne libere. Per loro il melodramma è stata la possibilità di riscatto da un mondo in cui e donne spesso dovevano tacere.

Una di loro è Anna Renzi, la prima dive donna del XVII secolo, o ancora Vittoria Tesi il primo contralto di colore della storia, o ancora Bianca Scacciati che, rifiutando un invito del Duce, fu costretta a emigrare in Sud America. Tante altre figure, come, Rosmunda Benedetta Pisaroni, Maria Zamboni, Lina Bruna Rasa, nel racconto delle loro straordinarie vite vite,accomunate dalla musica e dal canto, un fil rouge che oltrepassa i secoli, fatto di passione, talento, travolgente femminilità sacrificio e bisogno di riscatto.