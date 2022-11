Arte e musica e alla chiesa di San Giuseppe con la tappa sassolese dell'Organ Festival

Venerdì 18 novembre alle ore 21 presso la Chiesa di s. Giuseppe (via Farosi), la rassegna ArmoniosaMente - Modena Organ Festival propone un nuovo appuntamento che unisce arte e musica: lo storico dell'arte Luca Silingardi racconterà le opere d'arte presenti nella splendida chiesa seicentesca, mentre l'organista iberico J. Artigas Pina, uno dei maggiori specialisti del repertorio antico suonerà l'importante organo opera del Colonna e tra i più preziosi e antichi del territorio, con un programma intitolato "Trionfi sonori nel crepuscolo di un impero". L'evento è realizzato col sostegno e il patrocinio del Comune di Sassuolo.

L’ingresso alla serata, come a tutti i concerti in programma, è libero.

Il Modena Organ Festival, inserito nel programma di “ArmoniosaMente” che per tutta l’estate ha animato il territorio con 34 concerti, è organizzato dall’associazione Amici dell’organo “J.S.Bach” e ha il sostegno della Città di Sassuolo, Comune di Modena, della Fondazione di Modena (bando Mi metto all'opera 2022) e della Regione Emilia Romagna.

La rassegna nasce con l’intento di valorizzare il patrimonio artistico e musicale, in particolare organario, della città facendo conoscere, attraverso la musica e il racconto, gli strumenti storici di grande rilevanza. In ciascun concerto, inoltre, verrà dato spazio a un particolare dello strumento (i mantici, le canne, i meccanismi di trasmissione) attraverso videoriprese in diretta.

A chiudere la rassegna, sabato 26 novembre, alle 18.30, nella chiesa di San Pietro, torna Filippo Sorcinelli, artista poliedrico, organista e sarto papale, da anni ospite del Festival, proporrà un altro tassello del percorso sensoriale nel mondo del sacro, tra musica, profumi e paramenti sacri che nelle scorse edizioni ha richiamato al festival pubblico da ogni parte d'Italia. Sorcinelli si esibirà con Massimo Malavolta, praecentor gregoriano.