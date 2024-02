Palcoscenico 2024, La Rotonda ospita le esibizioni delle scuole di danza

Anche quest’anno al centro commerciale La Rotonda si terrà Palcoscenico, rassegna delle scuole di danza del territorio che è giunta alla sua terza edizione e che ha ottenuto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Modena. La rassegna vuole essere una testimonianza dell’impegno del Centro Commerciale a fare rete con il territorio; si tratta di un’iniziativa dedicata ai giovani che hanno fatto della danza la loro passione e che durante la rassegna metteranno in scena il loro talento.

La formula dell’evento resta sostanzialmente la stessa degli anni scorsi – cinque scuole che si esibiscono in due weekend successivi – ma con delle novità importanti.

Le scuole partecipanti saranno cinque: Stars Academy, Scuola d’arte Talentho, Arabesque Ballet Studio, Scuola di danza J’Latinos e Scuola di danza LaCapriola. Le esibizioni seguiranno questo calendario:

Sabato 17 febbraio, alle ore 16.30, esibizione di Stars Academy

Domenica 18 febbraio, alle ore 16.00, esibizione di Scuola d’arte Talentho e alle ore 18.00 di Arabesque Ballet Studio

Sabato 24 febbraio, alle ore 16.30, esibizione della Scuola di danza J’Latinos

Domenica 25 febbraio, alle ore 16.00 e alle ore 18.00, esibizioni della Scuola di danza LaCapriola

Nelle mattine di domenica 18 e 25 febbraio, le Scuole proporranno anche alcune lezioni aperte gratuite per bambini dai 7 ai 12 anni, che avranno così la possibilità di provare la danza moderna, la break dance e l’hip hop.

La novità più importante è senz’altro rappresentata dalle borse di studio: il Centro Commerciale e Spazio Conad, insieme al Centro Dentale S. Agostino, consegneranno a ogni scuola partecipante due borse di studio del valore di 250 euro, che verranno assegnate ad alunni particolarmente talentuosi e motivati. La borsa di studio vuole rappresentare un aiuto concreto, un contributo che possa aiutare i ragazzi a perseguire la loro passione.

“Per La Rotonda il rapporto con il territorio è un valore e un obiettivo di fondamentale importanza, ed è per questo che la Rassegna Palcoscenico è un appuntamento che rinnoviamo con crescente impegno da tre anni. Quest’anno, per rendere ancora più tangibile l’impegno del Centro Commerciale per la comunità, abbiamo deciso di proporre delle borse di studio per gli allievi delle scuole di danza” commenta Andrea Rizzo, direttore del Centro Commerciale.

Domenica 25 febbraio, giornata conclusiva della Rassegna, sarà presente anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, insieme ai referenti delle scuole di danza, al direttore del Centro Commerciale Andrea Rizzo, al socio Conad Giovanni Megali, a Stefano Vacca ed Enrico Michelino, rispettivamente Regional Manager e Marketing Manager del Centro Dentale S. Agostino.

“Conad è orgoglioso di proporre spettacoli di danza gratuiti e di portare il talento di questi ragazzi su un palco inusuale come quello del centro Commerciale”, afferma Giovanni Megali. “Oggi come non mai è importante per i giovani impegnarsi in attività che favoriscano l’aggregazione, il fare squadra in modo costruttivo. La danza e lo sport svolgono questo importante ruolo e noi di Conad siamo contenti di dare spazio e voce alle realtà cittadine, trasformando il centro commerciale in un luogo per la comunità”, dice Gianluca Gaudino, socio Conad.