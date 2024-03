Al Metronom c'è “Free Fall” l' opera video realizzata da Palle Torsson

Metronom è lieta di presentare “Free Fall” (2011), opera video realizzata da Palle Torsson e attualmente ospitata sul Digital Video Wall di via Carteria 10, Modena. Dal 15 marzo al 15 aprile 2024 è infatti possibile vedere l’opera video proiettata h24 sugli schermi della galleria.

“Free Fall” è una modifica del videogioco “Half-Life 2” in cui lo spettatore viene visivamente inondato da una miriade di corpi apparentemente senza vita che, come marionette, precipitano all'interno di un tunnel sbattendo contro la superficie dell'ambiente, prima di schiantarsi a terra in una pozza di sangue. Quest'opera è una lettura filosofica ed estetica della nostra società, ancora oggi più che mai imprigionata in una perpetua caduta libera su molteplici fronti: sociale, ecologico, politico, nonché economico.

“Free Fall” è la seconda opera che prende parte a “Metamorphosis”, programmazione a cura di Gemma Fantacci che si concentra sull'indagine visiva e concettuale portata avanti da svariati artisti all'intersezione tra intelligenza artificiale, bot, algoritmi, ambienti virtuali e di gioco. La serie si sviluppa attraverso molteplici filoni tematici, esplorando come le nuove frontiere della tecnologia plasmino le dinamiche umane e come ridefiniscono sempre più radicalmente il nostro rapporto con le macchine e la tecnologia.