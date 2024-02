Artigianato, enogastronomia e vivai d'autore: in centro arriva la primavera con Parva Naturalia

Torna nelle piazze del centro storico di Modena il 2 e 3 marzo Parva Naturalia, la manifestazione delle eccellenze italiane dedicata alle produzioni biologiche tipiche, al mondo rurale, ai sapori di un tempo e all’alto artigianato. In Piazza Grande, Piazza Torre e Piazza XX Settembre le bancarelle degli espositori daranno vita a una gimkana tra degustazioni di prodotti, artigiani che prepareranno in loco le loro creazioni, vivai con piante e fiori, colori e sapori di colture biologiche tipiche anche se, a volte, dimenticate.

Il progetto Parva Naturalia, come per ogni passata edizione, si propone infatti di rimettere al centro le antiche tradizioni con prodotti agricoli, veri artigiani e vivai d’autore per riscoprire le nostre radici. “Tutti i partecipanti sono piccole aziende che producono prodotti biologici di nicchia e che, grazie al loro lavoro, riportano sulle tavole cibi oramai perduti - raccontano gli organizzatori -. Artigiani che creano oggetti di altissimo livello utilizzando materiale di riciclo, tutti pensati per la vita quotidiana". Sarà una fiera da vivere genuinamente, all’aria aperta, un’occasione per scoprire il piacere di una dimensione sana della vita, in armonia con se stessi e la natura, dove trovare risposte ai sempre più ricercati bisogni di cibo genuino e di qualità e di vero artigianato artistico, tutto rigorosamente Made in Italy.

L’inaugurazione della manifestazione, che vede il patrocinio del Comune di Modena, sarà sabato mattina alle 11 in presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, dell'assessora al turismo Ludovica Carla Ferrari e dell'assessore al centro storico Andrea Bosi.