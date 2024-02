'Dalla parte della ragione': droghe e legalizzazione con Peter Cohen

Una riflessione sulle politiche in materia di droghe e su come cambiare il paradigma sono al centro del saggio 'Dalla parte della ragione' (Menabò, 2023) del sociologo di fama internazionale Peter Cohen, frutto di una collaborazione ventennale con 'Fuoriluogo', la rubrica settimanale de Il Manifesto e che sarà presentato venerdì 1 marzo alle 21 al circolo culturale Left - Vibra Club di Modena, dove l’autore dialogherà con Caterina Pozzi, presidente del CNCA, introdotti da Leonardo Fiorentini.

La presentazione fa parte di un tour regionale in nove tappe promosso da Arci, la Società della Ragione e Forum Droghe per stimolare un dibattito aperto e costruttivo. Le ricerche di Cohen hanno rivoluzionato la comprensione del fenomeno dell'uso di droghe, proponendo un’interpretazione alternativa rispetto alla visione tradizionale che considera le sostanze psicoattive come 'incontrollabili'. Al centro del suo lavoro emerge l'urgente necessità di un cambio di paradigma: Cohen contrasta l'interpretazione farmacologica dell'uso di droghe, che prevede un'escalation inevitabile del consumo fino alla dipendenza, con una spiegazione psicosociale che si concentra sui 'controlli informali' e sulla capacità di autoregolazione delle persone che ne fanno uso.

Questo nuovo approccio suggerisce che le politiche sulle droghe non dovrebbero più mirare all'astinenza attraverso la proibizione, ma dovrebbero essere orientate verso una regolamentazione legale delle droghe e una regolazione sociale del fenomeno, includendo strategie efficaci di sostegno all'uso controllato.

A seguire Z/F in concerto, un duo di percussionisti e producers che evoca orizzonti lontani con ritmi antichi, in un viaggio post-globale che mescola sonorità etniche e voci con l’elettronica.