Walk-In: dalle piane ai monti, tramonto su Monte Cantiere

Sabato 9 settembre, ritrovo alle ore 16.30 puntuali al parcheggio delle Piane di Mocogno in Piazza Dante Alighieri. Rientro verso le 21.30.

Un passo dopo l'altro, lasceremo alle nostre spalle il trambusto del paese per immergerci nel folto del bosco incantato. Faggi e abeti ci accompagneranno in uno spazio di silenzio, di verde-azzurro-giallo dorato pronto a incantarci rigenerarci.. un vero e proprio bagno di foresta! Con passi delicati, in costante e moderata salita, raggiungeremo la cima di Monte Cantiere, dove ancora una volta sarà il silenzio a stupirci, assieme ad un ampio panorama sul Cimone, maestoso davanti a noi, e sul crinale appenninico alle luci del tramonto. Qui ci rifocilletemo con una cena al sacco, per poi rientrare alla luce delle stelle (e delle torce!) immersi nel mistero del bosco notturno. Durante l'escursione saremo accompagnati da ccompagnati da pratiche di Ecopsicologia e da assaggi di meditazione in natura.

Difficoltà: circa 6 km, 350m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, cena al sacco (qualcosa per se stessi o da condividere), 1l acqua/tisana, felpa/pile, giacca impermeabile, torcia possibilmente frontale, bastoncini consigliati. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa, istruttrice mindfulness e guida GAE): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costo escursione: 20 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.