“Il Piatto Piacere Modena” la mostra ai Musei Civici

L’eccellenza di Modena racchiusa in un piatto. Dal prossimo 7 dicembre e fino all’8 gennaio 2023, al Palazzo dei Musei Civici è di scena “Il Piatto Piacere Modena”, una mostra per valorizzare i 27 prodotti DOP e IGP Modenesi, il territorio e le diverse filiere produttive, secondo una visione di unione culturale salda tra i mondi della gastronomia, della creatività giovanile e dei saperi della ceramica.



Patrocinata dal Comune di Modena e dalla Camera di Commercio di Modena, l’esposizione sarà inaugurata presso il Lapidario Romano del Museo Civico di Modena mercoledì 7 dicembre, alla presenza del Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, del Presidente della Camera di Commercio Giuseppe Molinari, del Presidente di Piacere Modena Enrico Corsini e della Dirigente Scolastica dell’IIS A. Venturi di Modena, Maria Luigia Paolino.

La mostra, che rappresenta l’apice di una collaborazione tra virtuosi della cucina e futuri artisti della ceramica in cui entrambi sono fonte di ispirazione l’uno per l’altro, nasce come sviluppo dell’omonimo progetto “Il Piatto Piacere Modena”, sintesi della collaborazione tra Piacere Modena, Istituto di Istruzione Superiore d’Arte A. Venturi, Comune di Modena e Camera di Commercio di Modena.

“Piacere Modena – afferma il Presidente Enrico Corsini – ancora una volta si pone a sostegno del territorio promuovendo nuovi stili di comunicazione creativa capaci di veicolare i tratti di eccellenza del patrimonio enogastronomico, ma anche culturale, storico e artistico della città di Modena. Un progetto di marketing territoriale che si inserisce coerentemente con la nostra mission e al contempo introduce nuove forme di valorizzazione di quanto di meglio il nostro territorio può offrire. Anche in termini di formazione delle nuove generazioni: contribuire alla costruzione di una professionalità ispirata al tramandarsi delle tradizioni è un ottimo viatico affinché tali artigianalità e abilità manuali possano mantenersi intatte nel tempo”.



Ad essere coinvolti nel progetto - promosso dalla società Palatipico attraverso il marchio d’area Piacere Modena - sono stati gli studenti delle classi quarte e quinte degli indirizzi di Design della Ceramica e Grafica dell’Istituto A. Venturi, i quali si sono trasformati in veri e propri artisti capaci di ritrarre in piatti di ceramica la città di Modena e le sue eccellenze enogastronomiche, attraverso i colori e le forme che richiamano Modena ed il suo stemma.

“La collaborazione costruita da Piacere Modena con le classi dell’indirizzo design ceramico e dell’indirizzo grafico del Liceo artistico Venturi – spiega la Dirigente Scolastica dell’IIS Maria Luigia Paolino - ha dato nuova forza a due idee su cui la nostra scuola investe tanta energia. Ovvero che l’identità culturale abbia bisogno anzitutto di futuro, cioè di giovani cittadini capaci di entrare in contatto con il mondo che li circonda, di rinnovarlo e di spingere la memoria del nostro territorio a muoversi in avanti, a restare sempre contemporanea. E che esista una cultura degli oggetti da portare alla luce, una bellezza delle cose comuni che non deve solo spingerci a rispettarle ma che deve diventare una risorsa creativa, un impulso a progettare gli "oggetti nuovi". Quando l’arte e la grafica sconfinano nella creazione artigianale, la bellezza e l’intelligenza diventano tesori genuini, piccole virtù a portata di mano”.

L’esposizione è concepita come un itinerario narrativo, in cui si illustrano le fasi di sviluppo progettuale di forme e grafiche dei prototipi dei piatti in ceramica, realizzati nei laboratori della scuola dagli studenti di Arte della Ceramica, che ivi si presentano non più come semplici prototipi ma come prodotti finali realizzati dalla Ceramica 3MC di Vignola.

In tutto 96 progetti, nei quali emerge la creatività nonché l’abilità nella comunicazione grafica, progettazione e ricerca sul prodotto profuso dagli studenti. Novantasei bozzetti che sono diventati prototipi e che si sono tradotti nella riproduzione finita dei quattro progetti vincitori.

Orario apertura mostra: 10:00-19:00

Ingresso: gratuito

7 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023

per informazioni: tel. 059 208671 – mail info@piaceremodena.it