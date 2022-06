Opera|02, arriva l'estate tra pic nic in vigna e apericena in piscina

Picnic tra i vigneti, immersi nelle colline modenesi, e una serie di apericena a bordo della piscina a sfioro, dalla quale si ammirano la vastità delle colline e i meravigliosi tramonti.



A partire da mercoledì 1 giugno, l'Opera|02 di Castelvetro di Modena inaugura le esperienze estive che si terranno due volte a settimana, di mercoledì e domenica, fino a fine settembre. Le serate dedicate a questi appuntamenti iniziano con una visita gratuita e facoltativa alla cantina intorno alle 19.30 circa, per poi dare il via intorno alle 20 al momento enogastronomico.



Per il pic nic ogni ospite all’arrivo riceverà un calice di Opera Rosa, Spumante Rosé Biologico, prodotto dalla cantina e un pack personalizzato Opera|02, contenente le stuzzicherie previste e il relativo menu. A rotazione, a seconda del calendario eventi stabilito e consultabile online al sito www.opera02.it vengono proposti tigelle con salumi, mini panini gourmet, gnocco fritto con prosciutto crudo, bocconcini e spiedini di carne grigliata, piccoli sushi variegati… una serie di gustosi assaggi abbinati al calice Opera Brut, Lambrusco Grasparossa Brut Bio, prodotto dall’azienda.



Per le serate dedicate all’apericena in piscina, invece, il menù varia tra carne, pesce, assaggi vegetariani, prodotti misti locali per far conoscere agli amanti della cucina emiliana, e non solo, le prelibatezze di un territorio in grado di accogliere e soddisfare ogni gusto. Anche per serate è previsto l’abbinamento gastronomico con i vini prodotti da Opera|02.

Il costo dell'esperienza è di 26 euro, ed è possibile prenotare tramite il sito web.