Politica, musica e buon cibo: torna la Festa de l'Unità di San Damaso

Da giovedì 8 fino a domenica 18 giugno torna la Festa de l’Unità di San Damaso, a Modena, con un variegato programma in cui si alterneranno spettacoli, presentazioni di libri, dibattiti e, naturalmente, cibo e convivialità.

La Festa sarà inaugurata alle ore 19.30 dalla Senatrice del Pd e componente della Segreteria nazionale Vincenza Rando, insieme alla Segretaria cittadina Federica Venturelli. A seguire, alle ore 21.00, musica con ‘Giorgio & Gianni’. Il giorno successivo, venerdì 9 giugno, sarà la volta della ‘Camminata alla Festa’, con partenza alle 19.45, per poi continuare, alle ore 21.00, con il grande show degli ‘Avanzi di balera’. Ancora musica sabato 10 giugno, con la serata danzante dell’orchestra ‘Rossana’, così come domenica 11 giugno quando, a dare ritmo alle danze, sarà la fisarmonica di Marco Marinelli. Se la serata di lunedì 12 giugno alle ore 21.00 sarà dedicata alla tombola, giovedì 15 giugno si riprenderà l’animazione con liscio e balli di gruppo, mentre venerdì 16 giugno alle ore 21.00 sarà all’insegna del beat italiano con ‘Acqua brillante’. Ancora un’orchestra, sabato 17 giugno, con ‘Francesco Group’, per poi terminare in bellezza, domenica 18 giugno, con i ricordi in musica di ‘Elio e Giorgio’.

Continua, nello stesso periodo, anche la Festa della città, che finirà anch’essa domenica 18 giugno. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o scrivere tramite WhatsApp al numero 353.4291149.