Il 27 gennaio Giorgio Paolucci presenta “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia” al Villaggio Giardino

Sabato 27 gennaio alle 16.30 il Centro culturale La Collina della Poesia invita alla presentazione del libro di Giorgio Paolucci “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia” (Itaca Editore). All’incontro, che si terrà presso la Sala Civica Villaggio Giardino in via Marie Curie 22/a, sarà presente l’autore che dialogherà con il giornalista Paolo Seghedoni.

Durante l’incontro Paolucci presenterà alcuni protagonisti delle cento storie di ripartenza umana raccontate nel libro: donne e uomini che hanno conosciuto momenti di fragilità e hanno potuto ricominciare una nuova esistenza grazie all’incontro con “testimoni di speranza”, persone che hanno acceso una luce nell’oscurità. Perché, come scrive la storica Hannah Arendt, “gli uomini anche se devono morire, non sono nati poter morire ma per ricominciare”.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Modena e da Modena City of media arts.