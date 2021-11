Volti e storie della Motor Valley in un libro, l'ex direttore di Quattroruote ospite a Bomporto

Dalla Motor Valley alla E-Valley, tra un passato glorioso e un futuro tutto da scrivere. Il giornalista Mauro Tedeschini, per dieci anni direttore della principale rivista motoristica italiana “Quattroruote”, sarà a Bomporto domenica 7 novembre in occasione del Cafè Letterario organizzato nell’ambito della Fiera di San Martino. Tedeschini aprirà alle 15 la sessione pomeridiana della rassegna, presentando in Sala del Consiglio il suo libro “E-Valley – Volti e storie dalla terra dei motori”, scritto insieme al giornalista economico Massimo Degli Esposti ed edito da Artestampa.

Sotto i riflettori l’Emilia Romagna, terra dei motori per eccellenza, grazie alla presenza di giganti come Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini e Alfieri Maserati e di una filiera di fornitori composta da brillanti ingegneri e tecnici capaci. Nel volume di Tedeschini e Degli Esposti storie di aziende e imprenditori alla prese con un cambiamento epocale, ovvero l’abbandono dei motori a benzina in favore dei motori elettrici, in un’ottica di transizione ecologica. Di questo si parlerà nell’incontro in Sala del Consiglio, cercando di fare una panoramica sulla nuova E-Valley e sulla risposta degli imprenditori ad entrare nell’era dell’elettrico, tra rimpianti, entusiasmo e il pragmatismo che da sempre contraddistingue gli emiliano-romagnoli. Una occasione per tutti gli appassionati del mondo dei motori per scoprire o approfondire storie e personaggi della terra chiamata Motor Valley.

