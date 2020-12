La magia del Natale si accende con il presepe dell'Ex Cinema Principe

Il presepe dell'Ex Cinema Principe compie dieci anni, e ha voluto festeggiarli nonostante i tempi difficili, con un'opera nuova, che cambia dimensioni e location.

Essendo stato allestito, in misura ridotta rispetto al solito, dietro alla vetrata d'ingresso, il presepe sarà infatti fruibile direttamente dall'esterno, sotto al portico di Piazzale Bruni: le luci saranno accese 24 ore su 24 dall'8 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

L'opera dei fratelli Martinelli per l'Associazione Via Piave & Dintorni APS, è stata studiata appositamente per scongiurare il rischio di assembramenti, permettendo comunque ai visitatori di prendere parte -in sicurezza- alla magia del Natale.