A Prignano sulla Secchia appuntamento con l'autore Gabriele Sorrentino

Appuntamento per Sabato 1° aprile alle 16 con I Semi Neri che presentano i romanzi storici di Gabriele Sorrentino: Mvtina, l'alba dell'Impero (2017), Mvtina, Geminiano e il crepuscolo degli Dei (2018), Mvtina, giorni senza sole (2020), tutti pubblicati da Artestampa presso la Sala Convegni del Municipio a Prignano sulla Secchia (MO).

Dopo i saluti del Sindaco Mauro Fantini e l'introduzione di Daniela Ori, Presidente dell’Associazione I Semi Neri, il giornalista Matteo Giannacco dialogherà con l’autore Gabriele Sorrentino. Le letture di alcuni brani del romanzo sono a cura de I Semi Neri. L’ingresso è libero. Per informazioni si può telefonare allo 0536/892911 o consultare il sito https://www.comune.prignano.mo.it.

Con questa trilogia, l’autore conduce il lettore in tre momenti chiave della storia di Modena e del suo territorio. “Mvtina, l'alba dell'Impero” è incentrato sulla guerra di Modena che nel 43 a.C. vide scontrarsi tra Mutina e Forum Gallorum (l’attuale Castelfranco Emilia) i principali leaders romani, da Decimo Bruto a Marco Antonio, dai Consoli Irzo e Pansa a Gaio Cesare Ottaviano, il futuro Augusto.

“Mvtina, Geminiano e il crepuscolo degli Dei” racconta la figura del Vescovo Geminiano, ed è ambientato tra il 377 e il 378, gli anni della disfatta romana ad Adrianopoli e delle prime invasioni barbariche, periodo in cui Geminiano (il futuro patrono di Modena) lottò contro i pagani e gli ariani, per salvare una città che rischiava la distruzione.

“Mvtina, giorni senza sole”, ci riporta al 589-590 d.C. quando l’ultima offensiva romana strappò Modena e le città padane ai Longobardi. In quei giorni, in cui il sole sembrava non voler sorgere e le spie di Costantinopoli attraversavano la Penisola, Modena perse le sue mura ed entrò nel Medioevo.