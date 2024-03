"Noi, il profumo e la sua energia", esperienza di meditazione olfattiva al piccolo museo profumalchemico

L’Esperienza che si terrà a Modena giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera, adatta a tutti, ha l’obiettivo di ritrovare e potenziare la nostra energia interiore, e sarà guidata dal naso alchimista Anna Rosa Ferrari, con l’ausilio delle sue speciali essenze Rosa Mater, il Crysto e D_O, conosciute anche come “I Supremi Profumalchemici”.



Con questi eventi interattivi, che risvegliano i sensi in simultanea (sinestesia), Anna Rosa Ferrari (aka Anne Rose) da molti anni, col suo metodo profumalchemico, conduce alla percezione allineata di corpo, anima e spirito, in modalità così eterica e nel contrempo così percepibile, da poter concorrere istantaneamente, al recupero di nuova energia, spendibile per la crescita personale e collettiva in armonia con l’Universo.

L’iniziativa si terrà Al PRALC- Piccolo Museo ProfumAlchemico e profumeria di nicchia - Modena, piazzale Torti 9 - giovedì 21 marzo alle ore 17 e in replica alle ore 19.

Si partecipa previa prenotazione fino ad esaurimento posti. Durata 45 minuti. Contributo euro 20 a persona. Pagamento alla prenotazione. Info e prenotazioni al cell/wathsapp 3356188683 o al fisso 059210020 e su pagine social.