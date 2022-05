Arriva l'estate in piazza XX Settembre, il programma di "Note di stelle"

Per l’estate, Piazza XX Settembre si trasforma in un suggestivo salotto a cielo aperto illuminato da scintillanti luci.

E per viverlo al meglio, Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, vi invita anche per quest’anno a “Note di stelle”, rassegna consolidata ed attesissima dall’affezionato pubblico, presentata questa mattina presso Palazzo Carandini in via dei Servi, 5 alla presenza delle autorità locali, di Claudio Rangoni Machiavelli, Presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero di Banco BPM, di Stefano Bolis, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco BPM, di Mario Bugani e Maria Carafoli, rispettivamente Presidente e Direttore Modenamoremio.

Rassegna musicale e comica

Il programma 2022 si compone delle abituali quattro serate musicali e comiche dalle 21.00, che inizieranno martedì 7 Giugno con “Liberi di volare”, a cura de Gli Allegri Vagabondi, cover band dei Nomadi, i cui componenti ripercorreranno 58 anni di storia della musica italiana. Un occhio cinico e critico sul periodo che stiamo vivendo anche attraverso brani che ciclicamente tornano di enorme attualità e che sembrano scritti pensando al presente.

Martedì 14 Giugno con “A tessere le note”, The Weavers Trio (Roberto De Grandis – flauto, Nicola Sirolli – pianoforte, Daniela Renzetti – batteria) animeranno la piazza con un repertorio che si compone di alcuni dei più bei brani di musica classica, popolare e latina sapientemente mixati tra loro ed elegantemente intrecciati al genere fusion, pop, rock progress e world music con variazioni e improvvisazioni mai forzate e nel rispetto delle armonie originali. Tra tecnica e passione, The Weavers, “tessono i fili” delle note cucendo trame musicali dall'impatto sonoro efficace, accattivanti e stilisticamente impeccabili.

Martedì 21 Giugno Lalo Cibelli, cantante e attore modenese, collaboratore e amico di Lucio Dalla, arriva in Piazza XX Settembre insieme a Betta Sacchetti, sua compagna artistica storica, con la quale crea, anche grazie al prezioso contributo del pianista Vincenzo Murè, un concerto che ha il sapore del sale ma anche la suggestione della parola cantata, quella che sa rapire e far sognare ognuno nel proprio desiderio di libertà e di amore.

Martedì 28 Giugno farà capolino in XX Settembre il “Festival della Comicità italiana” con i Campioni della Comicità nazionale Ruben Spezzati, Davide Spadolà, comico di Zelig e Colorado Cafè, Gian Piero Sterpi, Alessia De Pasquale, Francesco D'Agostino, vincitore assoluto del Festival Comicità Italiana 2022 e Andrea Di Castro, Premio della Critica Festival Comicità Italiana 2022. Presenta Riccardo Benini.

Alle quattro serate in programma, sabato 18 Giugno si aggiunge un concerto speciale in occasione della Festa Europea della Musica, in cui I Nero a metà presenteranno uno spettacolo raffinato intitolato “Un tributo a Pino Daniele”, che vedrà l’esibizione della sapiente chitarra di Massimo "Napo" Preti, dalle percussioni di Nik Manomorta" Vaccari, dal basso di Sandro Gualdi, dalle tastiere di Gus Savino e dall'incredibile voce di Davide Cambi, la cui somiglianza con quella originale è stupefacente.

Rassegna letteraria

E non finisce qui, perché anche quest’anno la rassegna “Note di stelle” sarà straordinariamente anticipata da quattro presentazioni di interessanti libri dalle 19.00.

Martedì 7 giugno, Luigi Guicciardi presenta “I dettagli del male”, il nuovo libro che coinvolge il commissario Cataldo, alle prese con un misterioso omicidio. Arresto cardiaco, diagnostica il medico. Nessun mistero, senonché alcune cose stonano: il morto aveva poco più di quarant'anni, godeva di buona salute, era nudo nel letto e soprattutto aveva un'assicurazione sulla vita di un milione di euro, non pagabile però in caso di omicidio.

Martedì 14 giugno sarà la volta di Micaela Magiera, la quale presenterà il suo nuovo libro “La bambina sotto il pianoforte”, in cui racconta la giovinezza e gli esordi di Mirella Freni, Leone Magiera e Luciano Pavarotti, tre figure di somma statura nella scena belcantistica e musicale del Novecento, tre ritratti carichi di vita e di umanità riletti attraverso lo sguardo limpido e sincero della bambina di allora. Micaela Magiera sarà intervistata dal giornalista Luca Silingardi.

Martedì 21 giugno verrà presentato il libro “La mia vita in vetrina” di Raffaella Volpi, la quale racconta la sua vita professionale fatta di intenso lavoro e brillanti iniziative, grandi sacrifici e intraprendenze. Dalla vetrina della boutique Volpi Donna in pieno centro storico a Modena, il lettore è invitato a entrare e conoscere il dietro le quinte di un mestiere intrapreso non certo per caso e vissuto intensamente da più di 30 anni. L’autrice Raffaella Volpi presenta il libro insieme ad Antonella Vincenzi.

Concluderemo la rassegna letterararia martedì 28 Giugno con “Antica Pasticceria San Biagio” a cura di Martina Sargenti. Ci sono costanti antiche che sopravvivono al tempo e vivono anche ai giorni nostri, immergendoci nostalgicamente in quella Modena dei primi del Novecento e allo stesso tempo innestandola nella contemporaneità. Una di queste è l’Antica Pasticceria San Biagio. Il libro dedicato alla bottega storica nel cuore di Modena è presentato da Dino Ronchi, intervistato da Paola Ducci.