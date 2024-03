Mercatini Arte&Ingegno, musica live e laboratori per bambini: la Pasqua a Sestola

Orario non disponibile

Da Sabato 30 Marzo a Lunedì 1 Aprile 2024 Sestola vi aspetta con la programmazione di "Pasqua a Sestola", tre giorni di eventi organizzati dall'Associazione commercianti SestolaMilleventi per celebrare insieme la Pasqua. Il programma prevede i Mercatini Arte&Ingegno nelle giornate di Sabato e Domenica, musica live per il paese, laboratori per i bambini tutti i giorni e tanto altro!

L'evento entrerà nel vivo nella giornata di Lunedì di Pasquetta quando l'intero corso di Sestola diventerà un'area ludica grazie all'Associazione Giochiamo Insieme e a Mariù Animazione che portano in giro per l'Italia il valore del giocare insieme tra adulti e bambini.

Ecco quindi che giochi di legno, animazione, laboratori e intrattenimento riempiranno il paese in uno splendido clima di festa.

Alle ore 10 di Lunedì inoltre ci sarà il tradizionale gioco dello Scoccetto, la sfida tra uova sode decorate, che sarà curato e gestito dal gruppo Alpini di Sestola.

Infine dal Sabato al Lunedì saranno aperti i Musei della Rocca di Sestola curati e gestiti dall'Associazione culturale E'Scamadul.