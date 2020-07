Drive in, intramontabili pellicole alle porte di San Michele. Si parte con Grease

Alcuni dei film che hanno fatto la storia della cinematografia internazionale riscoprendo il Drive In o comodamente seduti al tavolo del ristorante gustando gnocco fritto e crescentine: da sabato 1 Agosto nello spazio del Circolo Alpini di San Michele inizierà un “Drive In” particolare allestito da ProLoco Sassuolo in collaborazione con il Gruppo Alpini di San Michele ed il patrocinio del Comune di Sassuolo.

Nove appuntamenti, tutti i mercoledì ed i sabati del mese di Agosto, con otto pellicole che appartengono alla cinematografia cult degli ultimi trent’anni ed una sorpresa, il 15 agosto, che verrà svelata solo pochi giorni prima di Ferragosto.

L’area sarà suddivisa in tre parti: spazio ristorante con una zona di massimo relax, dove poter assaporare le delizie preparate dal Gruppo Alpini san Michele; spazio cocktail in cui sarà possibile sedersi e gustare ogni genere di drink in collaborazione con i ragazzi del ColomBAR, gruppo di famosissimi bar tender; spazio drive con 50 posti auto per godersi i film cult in massima sicurezza e con un sapore un po’ retrò. Il Drive In sarà dotato anche del “servizio drive in”: durante tutta la visione del film sarà possibile usufruire del servizio take a way e gustarsi alcune delle prelibatezze del Gruppo Alpini direttamente sulla propria auto.

Questo il programma di tutto il mese d’Agosto:

Sabato 1 Agosto: Grease, 1978, R. Kleiser

Mercoledì 5 Agosto: Bohemian Rhapsody, 2018, B. Singer

Sabato 08 Agosto: Frankenstein junior, 1974, M. Brooks

Mercoledì 12 Agosto: Chi trova un amico trova un tesoro, 1981, S. Corbucci

Sabato 15 Agosto: evento a sorpresa.

Mercoledì 19 Agosto: Aladdin, 2019, G. Ritchie

Sabato 22 Agosto: Quattro matrimoni e un funerale, 1994, N. Newell

Mercoledì 26 Agosto: Titanic, 1997, J. Cameron

Sabato 29 Agosto: Cenerentola, 2015, K. Branagh

Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 22.00.

Nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19 è necessario prenotare; per farlo è possibile visitare il seguente link, telefonare al numero 320.85.222.33; oppure contattare l'indirizzo di posta elettronica driveinsassuolo@gmail.com. I clienti che hanno una prenotazione per piazzola al Drive-in (posto Auto) verrà applicato il prezzo d'ingresso per ogni persona presente sulla macchina.

Ingresso a persona: 2 € - Bambini sotto i 4 anni e OVER 75 ingresso ridotto 1 €. I clienti con prenotazione al ristorante avranno un parcheggio dedicato gratuito.