Il Quartetto Chalumeau nella corte di Villa Boschetti per "Note di passaggio"

Lunedì 17 maggio alle ore 21:30 alla Corte di Villa Boschetti di San Cesario sul Panaro (in Corso Libertà, 49) si terrà il secondo appuntamento dell'estate AdM, all'interno della rassegna Note di Passaggio.

Si esibirà il Quartetto Chalumeau, ensemble di giovani talenti formatosi all’interno dell’Istituto “Vecchi-Tonelli” di Modena e Carpi, già protagonista di numerosi appuntamenti di prestigio in territorio modenese. I componenti del Quartetto (Giovanna Melis, Michele Monnati, David Ancarani e Samuele Di Federico) fanno parte del Modena Clarinet Ensemble, gruppo che ha le finalità di promuovere il repertorio già esistente per queste formazioni e di avvicinare il pubblico al clarinetto, strumento amato da tanti compositori per il suo suono e per la sua natura virtuosistica.

Il programma del concerto propone una prima parte che attinge a pagine strumentali del grande repertorio operistico, da Mozart (Le Nozze di Figaro) a Verdi (Macbeth, Nabucco) e Rossini (Guglielmo Tell), mentre la seconda parte del programma presenta alcune fra le composizioni più amate di Astor Piazzolla, l'Histoire du Tango e il celebre Libertango.

L'ingresso è gratuito, senza prenotazione. In caso di maltempo, il concerto si sposterà nella Sala Grande di Villa Boschetti. Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di San Cesario sul Panaro, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci.

Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877, info@amicidellamusicamodena.it