Psicoanalisi e benessere emotivo con la rassegna "Freud e il mondo che cambia"

Al teatro Dadà di Castelfranco Emilia appuntamento con la tredicesima edizione della rassegna "Freud e il mondo che cambia": tre serate a ingresso libero - il 15, il 29 marzo e il 12 aprile - per esplorare i temi della psicoanalisi e del benessere emotivo. Quest’anno il filo conduttore è quello del piacere e della violenza, da sempre collegati nei destini umani. Ne parleranno psicologi e psicoterapeuti brillanti, scelti con cura per la loro caratura umana e professionale, oltre che per il loro modo appassionato di interpretare la psicoanalisi, che faranno molti chilometri per essere a Castelfranco e parlarendelle loro esperienze teoriche e cliniche.

Si comincia con Vittorio Gonella, riconosciuto ormai in ambito psicoanalitico come raffinato conoscitore della musica rock oltre che come analista infantile, che parlerà di alcuni miti del rock e di come le loro vicende personali e musicali aiutino a capire come funziona la mente umana, soprattutto quella giovanile, in equilibrio dinamico tra piacere e violenza. Sarà una serata frizzante, poco verbosa e molto divertente.

Poi sarà la volta di Angelo Moroni, curatore di un prestigioso manuale di psicoterapia psicoanalitica dell’adolescenza, che parlerà del male e del trauma in quella fase dell’esistenza così delicata, preziosa e a tratti incomprensibilmente violenta.

La nostra terza serata vedrà come relatrice la vulcanica Anna Cordioli, piena di interessi multiformi, che parlerà con una competenza rara delle tematiche legate all’identità sessuale e al famigerato Gender, figura mitologica che imperversa sui quotidiani e nei talk show. Ad accompagnare gli ospiti nel dialogo con il pubblico saranno Luca Nicoli e Stefano Tugnoli.