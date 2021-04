Riapre il Pralc con la mostra "Fortunella" su gatti e profumi

Lunedì 26 aprile riapre al pubblico il PRALC-Piccolo Museo ProfumAlchemico a Modena, dove l’esposizione fotografica "Profumo di gatto, profumo di libertà", già allestita e attiva dal 21 marzo, in spazio aperto, sarà prorogata fino al prossimo 18 maggio 2020, visto l’interesse già suscitato nonostante le difficoltà.

Accogliendo con favore il nuovo decreto legge che consente le riaperture dei musei dopo le restrizioni anti covid, la sezione museale di Profumalchemico, in piazzale Torti a Modena, decide il proseguimento di una mostra fotografica, per così dire, curiosa e per questo fortunella. L’iniziativa, infatti, è stata studiata in modo tale da poter essere usufruibile anche in caso di restrizioni anticovid, perché allestita sulle vetrine esterne del museo, quindi visitabile 24 ore al giorno.

Si è dimostrata una mostra intrigante e immaginifica, non solo nel contenuto, ma anche nell’originale allestimento, che si è rivelato vincente e in grado di far fronte ad ogni imprevisto, dovuto alle restrizioni covid. Non a caso, il profumo emblema dell’iniziativa è l’essenza Avia Pervia - motto di Modena, in latino rendere facile il difficile - che campeggia in foto di fianco ad un bel gatto soriano, che si arrampica impavido.

Così, dal giorno dell’inaugurazione (avvenuta sui socia)l ad oggi, la mostra ha visto la partecipazione di molti visitatori-passanti (nel pieno rispetto delle normative). Ha registrato, oltre ai numerosi visitatori sul web, una media giornaliera di trenta visitatori dal vivo, tra i quali, volentieri si menzionano le giovani coppie con i bimbi per mano, e solitari passanti di ogni età e genere, in cerca di buoni sentimenti.

L’iniziativa è un concept Anna Rosa Ferrari – direttrice del museo - in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “La tata dei gatti”, nonché inserita nel palinsesto degli eventi organizzati per la Giornata del Profumo, di cui Accademia del Profumo è promotrice.

PRALC- Piccolo Museo ProfumAlchemico E’ a Modena il multiluogo che raccoglie testimonianze e documenti del nuovo metodo profumalchemico per conoscere tramite olfatto e profumi, ideato e sviluppato dal naso filosofo alchimista Anna Rosa Ferrari. E’ ispirato ad alcuni principi fondanti tra cui calare i visitatori nell'esperienza delle prismatiche nature del profumo e diffondere la didattica profumalchemica. Si presta a una grande varietà di esperienze sensoriali guidate. Il museo, provvisto di perfume shop, raccoglie una collezione unica di oltre 300 differenti essenze naturali dell’arte profumiera, ecobio ed ecosolidali, tutte ideate e qui fatte a mano da Anne Rose.

“La tata dei gatti” associazione di promozione sociale La tata dei gatti è un'associazione di promozione sociale che nasce a Modena dalla passione e dalla professionalità di un gruppo di persone accomunate dalla volontà di promuovere il rispetto degli animali domestici, attraverso la diffusione delle corrette informazioni riguardanti la loro salute fisica e psicologica, e di sottolineare l'importanza della relazione uomo - animale.

