"RING-ADORA Fight night” in una sola serata boxe, break dance, rap e musica

abato 22 ottobre dalle 17:30, RING-ADORA Boxe è lieta di invitarvi presso la Polisportiva Villa d’Oro, in via dei Lancillotto 10/12, per la “RING-ADORA Fight Night”, l’evento più infuocato dell’autunno modenese, che riunisce in una sola serata boxe, break dance, rap e musica.

Durante l’evento sono previsti dodici match di pugilato che vedranno coinvolti i pugili frequentanti la palestra. Hamza, Giulio, Musta, Victor, Alessio, Corra, Zak, Tudor, Abdel, Matteo e Ilias affronteranno avversari provenienti da tutta Italia, lo spettacolo è assicurato!

Inoltre, il dodicesimo match coinvolgerà la due volte campionessa europea e due volte campionessa italiana Biancamaria Tessari e la vincitrice di due argenti e due bronzi ai campionati assoluti Erica Montalbini.

Gli incontri sul ring saranno preceduti dalle esibizioni di breakdance degli atleti della FreshMod Crew, veri promotori della street attitude.

FreshMod nasce a Modena nel 2015 con l’obiettivo di riunire tutti i giovani breaker della zona per partecipare alle varie battle, uniti sotto la stessa bandiera per crescere come famiglia.

La serata sarà guidata dallo speaker Berry Voice, mentre l’accompagnamento musicale sarà a cura di Dj Stan, che proporrà un sound tutto incentrato sulla street culture. Tutto ciò che infiamma le strade di ogni parte del mondo sarà trasformato in energia pura a disposizione di pubblico e combattenti.

Durante l’evento sarà in vendita una maglia speciale realizzata appositamente per l’occasione.

Si ringrazia ABX Italy, CAMILOVE, Collettivo Blu, GP Assicurazioni, TBArchitect, CSI Modena e Pugile da Tastiera.

L’iniziativa è patrocinata dalla Federazione Pugilistica Italiana e dal Comune di Modena.